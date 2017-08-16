ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gebzeli çocuklar ata sporuyla tanışıyor

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:36
Gebzeli çocuklar ata sporuyla tanışıyor
Gebzeli çocuklar ata sporuyla tanışıyor

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi tarafından Gaziler Dağı manej alanında oluşturulan Atlı Eğitim Merkezi'nde 4 bin çocuk ata sporu olan binicilik sporuyla tanıştı.
Gebze Belediyesi, Gaziler Dağı manej alanında oluşturulan Atlı Eğitim Merkezi 4 bin Gebzeli çocuğu binicilik sporu ile tanıştırdı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in talimatları doğrultusunda hayat geçirilen Atlı Eğitim Merkezi'nde ayrıca Gebze Belediyesi Yaz Okulları kapsamında da ileri düzeyde eğitim veriliyor. Gaziler Atlı Eğitim Merkezi'ne gelen çocuklara öncelikle binicilikte uymaları gereken kurallar anlatılıyor. Gruplara ayrılan çocuklara önce ata nasıl binilmesinin anlatıldığı eğitim videosu izletiliyor. Ahır bölümünde atların özellikleri birer birer anlatılarak çocuklara atlar sevdiriliyor. Ata binmeye hazır olan çocuklara son olarak ısınma hareketleri yaptırılıyor.
Gruplar halinde antrenörler eşliğinde manej alanına giren çocukların eğitimlerine başlanmış oluyor. Oldukça keyifli geçen çocukların binicilik eğitimleri sırasındaki mutlulukları görülmeye değer. Hayvanlarla yakından temas ve iletişim kurma fırsatı bulan çocukların hayvan sevgileri de pekişmiş oluyor. Çocuklar için hazırlanan program sadece binicilik eğitimi ile sınırlı kalmıyor. Binicilik eğitimi sonrası çocuklar satranç, zeka oyunları, bocce ile oldukça güzel zaman geçiriyor. Atlı Eğitim Merkezinde ayrıca Özel Çocuklar için Hippoterapi çalışmaları da yapılıyor.
(BCT-Y)

16.08.2017 13:38:38 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
AK Partili Milletvekilleri, Körfez'de vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL

AK PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİ, KÖRFEZ'DE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
İngiltere'den Kocaeline bronz madalya geldi
YEREL

İNGİLTERE'DEN KOCAELİNE BRONZ MADALYA GELDİ
Körfez Belediyesi üst geçitleri daha güvenli hale getiriyor
YEREL

KÖRFEZ BELEDİYESİ ÜST GEÇİTLERİ DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİYOR
İlhan Bayram, YERELSEN yönetiminde
YEREL

İLHAN BAYRAM, YERELSEN YÖNETİMİNDE
Deprem Çalıştayı öncesinde vatandaşlar deprem konusunda bilinçlendiriliyor
YEREL

DEPREM ÇALIŞTAYI ÖNCESİNDE VATANDAŞLAR DEPREM KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLİYOR
Başkan Doğan yönetmen koltuğuna oturdu
YEREL

BAŞKAN DOĞAN YÖNETMEN KOLTUĞUNA OTURDU
Kocaeli'de Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı başladı
YEREL

KOCAELİ'DE ULUSLARARASI DEPREM GERÇEĞİ VE KENTLEŞME ÇALIŞTAYI BAŞLADI
Çınarlıkent 3. etap'ta teslimler başladı
YEREL

ÇINARLIKENT 3. ETAP'TA TESLİMLER BAŞLADI
Yemek imalathanesine denetim
YEREL

YEMEK İMALATHANESİNE DENETİM
İzmit zabıtası pazarlarda denetim yaptı
YEREL

İZMİT ZABITASI PAZARLARDA DENETİM YAPTI
Yemek imalathanesinde denetim yapıldı
YEREL

YEMEK İMALATHANESİNDE DENETİM YAPILDI
Akmis Grup, son günlerde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi
YEREL

AKMİS GRUP, SON GÜNLERDE YAŞANAN GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ
Ömer Kemal Aydın, Türkiye'yi gururlandırdı
YEREL

ÖMER KEMAL AYDIN, TÜRKİYE'Yİ GURURLANDIRDI
Başkan Karaosmanoğlu, &quot;Çocuklarımız geleceğin Türkiye'sini temsil ediyor&quot;
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, "ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİN TÜRKİYE'SİNİ TEMSİL EDİYOR"
İzmit'te kurbanlıklar pazara iniyor
YEREL

İZMİT'TE KURBANLIKLAR PAZARA İNİYOR
Darıca kültürleri buluşturdu
YEREL

DARICA KÜLTÜRLERİ BULUŞTURDU
Başkan İsmail Baran BBP'li heyeti ağırladı
YEREL

BAŞKAN İSMAİL BARAN BBP'Lİ HEYETİ AĞIRLADI
Kartepe'de üst yapı estetik hale getiriliyor
YEREL

KARTEPE'DE ÜST YAPI ESTETİK HALE GETİRİLİYOR
Bozulan kaldırımlara anında müdahale
YEREL

BOZULAN KALDIRIMLARA ANINDA MÜDAHALE
Kağıtsporlu atletler Süper Ligde
YEREL

KAĞITSPORLU ATLETLER SÜPER LİGDE
Kartepe'de off-road şenliği sona erdi
YEREL

KARTEPE'DE OFF-ROAD ŞENLİĞİ SONA ERDİ
Başkan Doğan'dan 17 Ağustos mesajı
YEREL

BAŞKAN DOĞAN'DAN 17 AĞUSTOS MESAJI
Çölyak hastaları Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etti
YEREL

ÇÖLYAK HASTALARI ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Darıca Bilgi Evleri zoru başardı
YEREL

DARICA BİLGİ EVLERİ ZORU BAŞARDI