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Gebzeli çocuklar ata sporuyla tanışıyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi tarafından Gaziler Dağı manej alanında oluşturulan Atlı Eğitim Merkezi'nde 4 bin çocuk ata sporu olan binicilik sporuyla tanıştı.

Gebze Belediyesi, Gaziler Dağı manej alanında oluşturulan Atlı Eğitim Merkezi 4 bin Gebzeli çocuğu binicilik sporu ile tanıştırdı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in talimatları doğrultusunda hayat geçirilen Atlı Eğitim Merkezi'nde ayrıca Gebze Belediyesi Yaz Okulları kapsamında da ileri düzeyde eğitim veriliyor. Gaziler Atlı Eğitim Merkezi'ne gelen çocuklara öncelikle binicilikte uymaları gereken kurallar anlatılıyor. Gruplara ayrılan çocuklara önce ata nasıl binilmesinin anlatıldığı eğitim videosu izletiliyor. Ahır bölümünde atların özellikleri birer birer anlatılarak çocuklara atlar sevdiriliyor. Ata binmeye hazır olan çocuklara son olarak ısınma hareketleri yaptırılıyor.

Gruplar halinde antrenörler eşliğinde manej alanına giren çocukların eğitimlerine başlanmış oluyor. Oldukça keyifli geçen çocukların binicilik eğitimleri sırasındaki mutlulukları görülmeye değer. Hayvanlarla yakından temas ve iletişim kurma fırsatı bulan çocukların hayvan sevgileri de pekişmiş oluyor. Çocuklar için hazırlanan program sadece binicilik eğitimi ile sınırlı kalmıyor. Binicilik eğitimi sonrası çocuklar satranç, zeka oyunları, bocce ile oldukça güzel zaman geçiriyor. Atlı Eğitim Merkezinde ayrıca Özel Çocuklar için Hippoterapi çalışmaları da yapılıyor.

(BCT-Y)



16.08.2017 13:38:38 TSI

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