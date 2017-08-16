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Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki yazıhane ve iş yerleri ihaleye çıkıyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yer alan yazıhane ve iş yerlerinin açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilerek kiraya verileceği bildirildi.

Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, ihalenin 25 Ağustos 2017 Cuma günü saat 15:30'da Bilecik Belediyesi Encümeni Toplantı Salonunda yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250 TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. İhaleye katılacakların ihale saatinden önce geçici/ek teminat bedellerini T.C. Vakıflar Bankası Merkez / Bilecik Şubesi TR28 0001 5001 5800 7293 6061 72 nolu Bilecik Belediyesi geçici teminat hesabına nakit olarak yatırdıklarına dair banka dekontu veya ihale tarihi itibariyle en az 90 gün süreli Banka Teminat Mektubu getirmeleri gerekmektedir. İstekli gerçek kişi ise; Türkiye'de tebligat için adres gösteren imzalı beyanda bulunacaktır. Nüfus cüzdanı sureti, vekaleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden onaylı vekaletname, şartnameyi satın aldığını belirten makbuzun aslı, geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat servisinden alınan borcu yoktur belgesi. İstekli tüzel kişilik ise; Türkiye'de tebligat için adres gösteren imzalı beyan irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi de bu beyanda bulunacaktır, şartnameyi satın aldığını belirten makbuzun aslı, geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat servisinden alınan borcu yoktur belgesi istenen belgelerdir. Ayrıca, tüzel kişilik adına ihaleye girecek kişinin veya kişilerin Nüfus cüzdanı sureti, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu ve faaliyetini devam ettirdiğini gösterir belge, tüzel kişiliğin imza ve yetki sirküleri, vekaleten iştirak ediliyorsa tüzel kişiliğin adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu tüzel kişiliğin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname ile ilan olunur" denildi.

(CKT-Y)



16.08.2017 13:39:25 TSI

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