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Orgeneral Küçükakyüz, Vali Çakacak'a veda ziyaretinde bulundu



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Muharip Hava Kuvveti Komutanı iken Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı gereği Hava Kuvvetleri Komutanı olan Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Vali Özdemir Çakacak'a veda ziyaretinde bulundu.

Valiliğe gelişi esnasında Vali Çakacak tarafından kapıda karşılanan Orgeneral Küçükakyüz, günün anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti bildiren Vali Çakacak, "Hava Kuvvetleri Komutanlığına getirilen Orgeneral Hasan Küçükakyüz'e yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Eskişehir'de görev yaptığı süre içerisinde tüm kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde çalıştığını söyleyen Orgeneral Küçükakyüz ise, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti. Kısa bir süre önce Eskişehir'de göreve başlayan Vali Çakacak 'la güzel bir dostluk oluşturduklarını dile getiren Orgeneral Küçükakyüz, Eskişehir'i ve Eskişehir halkını çok sevdiğini kaydetti.

Sohbet havasında geçen ziyaretin ardından Orgeneral Küçükakyüz, Vali Çakacak'a veda ederek valilikten ayrıldı.

(İHA-Y)



16.08.2017 13:40:12 TSI

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