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Silvan'da mezarlık alanlarının bakımı yapıldı



Yusuf Batı

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Silvan Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki mezarlıklarda bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Silvan Belediye Başkan vekilli olarak görevlendirilen İlçe Kaymakamı Adem Çelik, Tekel, Feridun, Konak, Yüksek ve Selahattin mahallelerinde bulunan mezarlıklar, Mescit Mahallesi'ndeki çocuk mezarlığı, Karabehlülbey ve Şeyh Halil mezarlıklarının yeniden düzenlendiğini belirtti. Mevcut mezarlıklarda gömü yerleri arasındaki yollara parke taşı kaplaması, kapı onarımı, fidan dikimi, genel temizliği ve yıkılan mezarlık duvarının onarım çalışmaları ile beraber mezarlığın içerisindeki araç ve yaya yoluna kilitli parke taşı döşenmesi çalışmalarının yapıldığını dile getiren Çelik, da çevre düzenlemesi ile yeşillendirme çalışmalarının da Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapıldığını aktardı. Çelik, "Vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için ilçe merkezinde bulunan 8 tane mezarlığımızın çalışmalarını tamamladıktan sonra kırsal mahallelerimizdeki mezarlık alanlarının çevre düzenlemesi yapılması için çalışma başlattık bu kapsamda 25 kırsal mahallemizin de mezarlık alanlarının tel örgü ile kapatılması ve çevre düzenlemesini tamamladık. Diğer kırsal mahallelerimize de bu çalışmalar yapılacak" dedi.

(YB-MP-Y)



16.08.2017 13:42:39 TSI

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