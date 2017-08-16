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Mezbahada bayram hazırlığı



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Belediyesine ait mezbahada Kurban Bayramı için hazırlıklar aralıksız sürüyor.

Belediyeye ait Karasu Nehri yanındaki mezbahada bayram hazırlıkları sürüyor. Yapılan hazırlıklarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Veteriner Hekim Güven Esenci, 2017 yılı Kurban Bayramı için hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Şu anda dezenfeksiyon çalışmaları yaptıklarını belirten Güven Esenci, bayram günü 10 uzman kasap ve 3 yardımcı personelle hizmet vereceklerini söyledi.

Bayram namazıyla birlikte mezbahada hizmet vermeye başlayacaklarının altını çizen Esenci, "Akşam 19.00'a kadar çalışmamızı yürüteceğiz. Günde 500 küçükbaş ve 100 büyükbaş kesimi hedefliyoruz. Burada kesimi yapılan hayvanı önce sağlık yönünden kontrol ediyoruz ve kesime uygunsa kesimi gerçekleştiriyoruz. Burada kestiğimiz kurbanı parçalayıp poşetlerle vatandaşlarımıza teslim ediyoruz" dedi.

Dışarıda kurban kesiminin yasak olduğunu hatırlatan Esenci, "Kesimler, veteriner hekimler kontrolünde ve hijyenik ortamda yapılması gerekiyor. Kurbanlıkların genel durumu çok önemlidir. Gözü kör, kulağı kesik, herhangi bir uzvu eksik veya hamile hayvandan kurban olmaz. Hayvan seçiminden önce mutlaka hayvan sahibine bunlarla ilgili sorular yöneltmeliyiz" ifadelerini kullandı.

(NA-MSA-Y)



16.08.2017 13:42:58 TSI

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