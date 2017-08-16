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Başkan Karaçanta'nın 1064 Selçukluların Kars'tan Anadolu'ya Girişlerinin 953'üncü Yılı nedeniyle bir mesajı



KARS (İHA) - Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, 1064 Selçukluların Kars'tan Anadolu'ya Girişlerinin 953'üncü yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Murtaza Karaçanta, yayımladığı mesajında, "Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Anadolu'ya girişinin 953. Yılını kutlamaktan mutluluk duyduğum gibi, ilk Cuma Namazının kılındığı, bu toprakların çocuğu olmanın gururunu yaşıyorum. Ecdadımızın bizlere bin bir zorluklarla emanet ettiği bu kutsal toprakları, bizlerinde aynı şekilde bizden sonraki kuşaklara bırakacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Buradan bir kez daha ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Mesajında, Ani'nin fethine baktığımız zaman, Türk ve dünya açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Anadolu'ya medeniyetin gelmesi, Ani'ye medeniyetin gelmesiyle başlamıştır. Onun için Ani'nin fethi, hem Anadolu hem de dünya için çok önemlidir ifadelerine yer veren Başkan Karaçanta, daha sonra şunları kaydetti:

"Ağustos Ayı Türk tarihinde önemli bir aydır. Türk'ün Kahramanlık ayıdır. Türk'ün yiğitlik ayıdır. 1064 Tarihi bizler için çok önemlidir. Selçukluların 1064 yılının Ağustos ayında Ani'yi fethiyle, aynı zamanda Türk İslam Dünyası'na yayılmıştır. Özellikle Kars'tan doğan güneş, Malazgirt'te devam etmiştir. Söğüt'te ışıklanmış, dünyayı aydınlatmış ve bu böyle devam etmiştir. Osmanlı Beyliği kurulmuş, kısa süre sonra bu beylik İmparatorluk olmuş, 22 Milyon km bir alana yayılmıştır. Ama bugün gördüğümüz o ki, 22 Milyon km'ye hitap eden Osmanlı bugün 776 bin m bir alana sıkıştırılmış ve burada içteki ve dıştaki hainler tarafından rahatsız edilmeye çalışılıyor.

Sonuç itibari ile diyeceğim şu ki;

Kars nasıl o güneşi buradan doğurduysa, emin olun ki bundan sonraki yıllarda da hep böyle olacaktır. Türklüğün doğduğu bu ilden, Dünya yine Türklüğün seslerini haykıracaktır."

(IÇ-Y)



16.08.2017 13:43:34 TSI

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