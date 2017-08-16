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Selçuk Mahallesi Kapalı Pazaryeri açıldı



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NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda 3 ayrı mahallede yapımına başlanan kapalı pazaryerlerinden biri olan Selçuk Mahallesi kapalı Pazaryeri'nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan açılışta yaptığı konuşmada ''Söz verdiğimiz üzere yapmış olduğumuz kapalı pazaryerimizin açılışını hep beraber gerçekleştiriyoruz.'' dedi.

Esnafımıza Hayırlı Olsun

Pazar esnafıyla birlikte yapılan kahvaltının ardından Belediye Başkanı Akdoğan açılış konuşması yaptı. Belediye Başkanı Faruk Akdoğan pazaryerinin hem esnaf için hem de vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi. Akdoğan birkaç ay öncesinde İlhanlı Mahallesi kapalı pazaryerinin açılışını yaptıklarını belirterek'' Bilindiği üzere hem İlhanlı Mahallesi'nde hem de Selçuk Mahallesi'nde pazarlarımız yolların ortasına kuruluyordu. Açtığımız kapalı pazaryerlerimiz pazarcı esnafımız ve mahalle sakinlerimize hizmet verecek'' diye konuştu.

Kapalı Pazar yerimiz Selçuk Mahallesi İçin En Uygun Yer

Belediye Başkanı Akdoğan, '' Belki burası eski pazaryerine göre biraz dışarda gibi görünüyor ama görüldüğü üzere etrafı inşaat dolu. İnşallah birkaç sene sonra inanıyorum ki burası Selçuk Mahallesi'nin ortası haline gelmiş olacak. O zaman pazaryerinin yeri için çok isabetli olmuş diyeceğiz. Daha önce kurulan Salı Pazarı, Perşembe Pazarı'na daha yakın olduğu için buranın kapalı pazaryeri için uygun olduğunu düşünüyoruz'' şeklinde konuştu.

Perşembe Pazarı'nın Altına Otopark

Özbelde Mevkii'nde yapımı tamamlanan kapalı pazaryerinin açılışını da önümüzdeki günlerde yapacağız diyen Akdoğan, '' Niğde Evleri'ndeki pazaryerimizin üzerini kapatma çalışmalarımız devam ediyor. Orası da kapandıktan sonra Perşembe Pazarı hariç tüm pazaryerlerimiz kapalı pazaryeri haline gelecek. Perşembe Pazarı da bilindiği üzere bir sit alanı ve bu sebeple Nevşehir Tabiat varlıkları Koruma Kurulu pazarın üzerini kapatılmasıyla ilgili bize müsaade etmiyor. Geçen ay kurulla yaptığımız görüşmelerde Perşembe Pazarı'nın altına otopark yapmamıza müsaade edeceklerini söylediler. Bizde pazaryerinin altına otopark yapılmasıyla ilgili bir çalışma başlattık. Önümüzdeki günlerde inşallah bu projeyi de gerçekleştirerek hayata geçirmeyi düşünüyoruz'' ifadelerini kullandı.

Kapalı pazaryerinin açılışının ardından pazarı gezerek esnafla tek tek ilgilenen Belediye Başkanı Faruk Akdoğan esnafa hayırlı işler diledi, talep ve isteklerini de dinledi. Pazarcı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlar da hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Akdoğan'a teşekkür etti.

Kapalı pazaryerinin açılışına Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ömer Kılıç, belediye meclis üyeleri ve Selçuk Mahallesi Kapalı Pazaryeri'nin esnafı katıldı.

Bu arada Dere Mahallesi ve Şahinali Mahallesi'nde mevcut olan 2 kapalı pazaryerinin ardından, Selçuk ve İlhanlı mahalleleri ile Özbelde Mevkii'ne de yapılan 3 kapalı pazaryeriyle Niğde'deki kapalı pazaryeri sayısı da 5'e çıktı.

(YE-AÖ-Y)



16.08.2017 13:45:29 TSI

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