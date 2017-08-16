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Gıda Bankası ihtiyaç sahiplerinin yanında



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediyesi bünyesinde 2 yıl önce kurulan Gıda Bankası ve Sosyal Market evi kentteki ihtiyaç sahiplerinin umudu olmaya devam ediyor.

Salihli Belediyesi, dar gelirli ailelere destek olmak ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan Gıda Bankası ile ihtiyaç sahibi bin 500 aileye destek olmaya devam ediyor. Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından 2015 yılında vatandaşların hizmetine açılan Gıda Bankasında tespit edilen yardıma muhtaç aileler gıda kartları ile istedikleri şekilde alışverişlerini hiçbir ücret ödemeden yapabiliyor.

Sosyal belediyecilik anlayışını her zaman ön planda tuttuklarını söyleyen Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Salihli'mizde maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza el uzatarak, sağ elin verdiğini sol el görmemeli anlayışıyla tespitlerde bulunduğumuz ailelere gıda kartları vererek belirlediğimiz günlerde gıda bankasına gelip onurları kırılmadan alışveriş yapma imkânı sağlıyoruz. Gıdadan temizlik ürünlerine kadar 32 çeşit üründen oluşan temel ihtiyaç malzemelerini, vatandaşlarımız kendi ihtiyaçlarına göre seçerek alabiliyor. Aynı zamanda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğumuz ekibimiz ile ev temizliğinde güçlük çekenlere ev temizliği ve engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye, bez ve sosyal market evi ile kıyafet, ayakkabı gibi yardımlarda bulunuyoruz. Mağdur olan ailelerimize sahip çıkacağız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

(BA-AY-Y)



16.08.2017 13:47:01 TSI

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