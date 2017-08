YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bitlis'te 'Yerli Tohum Projesi' hayata geçirildi

Bitlis'te 'Yerli Tohum Projesi' hayata geçirildi



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce yok olmaya yüz tutmuş yerli tohumların muhafazası ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla 'Yerli Tohum Projesi' hayata geçirildi.

İl genelinde yok olmaya yüz tutmuş yerli tohumların muhafazası ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla 'Yerli Tohum Tespiti, Muhafazası ve Çoğaltılması Projesi' kapsamında toplanılan yerli tohumların ekimi yapıldı. Deliktaş köyünde yaklaşık 5 dekar alan üzerinde ekim yapıldığını belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fatih Asak, "Bitlis İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak ilimize ait yöresel çeşitlerde ve özelliklede sebze çeşitlerinde hıyar, domates, fasulye, biber, patlıcan, reyhan ve mısır olmak üzere yok olmaya yüz tutmuş yerli tohumlarımızın muhafazası ve gelecek nesillere aktarılması amacı 'Yerli Tohum Tespiti, Muhafazası ve Çoğaltılması' projesini hayata geçirdik. Amacımız bunları muhafaza etmek, bundan sonraki nesillere aktarmak, bu tadı, kokusu ve aroması ile birlikte bu özel tohumlarımızı muhafaza edelim istedik. Bu kapsamda üreticimiz ile birlikte yaklaşık 5 dekarlık bir alanda tohumlarımızın ekimini Deliklitaş köyünde gerçekleştirdik. Tarla kontrollerimize geldik. Ürünlerimizin yerli, yöremize ve Bitlis'imize has olmalarından dolayı hamdolsun çok güzel bir gelişim göstermiştir. Arzu ediyoruz ki ilimize has bu ürünlerimiz, bu tat, bu koku, bu aroma hep muhafaza edilsin. Projenin sonunda nihayetinde birçok tohum elde edilecektir ve bu tohumlarımız inşallah muhafaza edilecektir. Her yıl bu alanları genişleterek gelecek nesillerimize, ilimize gerek pazarda ve gerekse tohum olarak bu yöresel çeşitlerimizden faydalanmalarını sağlayacağız. Özellikle emeği geçen üreticimiz başta olmak üzere Deliklitaş köyü sakinlerine çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

