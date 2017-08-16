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Cuma ve cumartesi geceleri açık havada sinema keyfi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 3. kez gerçekleştirilen Açık Hava Sinema Günleri'nde bu haftanın konuğu Hükümet Kadın ve Eyvah Eyvah 2 filmleri olacak.

2 hafta önce Eyvah Eyvah filmi ile başlayan Hokkabaz, Düğün Dernek ve Görümce filmleri ile Tekirdağlıların büyük beğenisini kazanan 3. Açık Hava Sinema Günleri'nde komedi rüzgarı Süleymanpaşa sahilinde esmeye devam edecek.

Her cuma ve cumartesi akşamı saat 21.00'de Mutlukent Sahil Çay Bahçesi yanında gerçekleştirilen Açık Hava Sinema Günleri'nde 18 Ağustos Cuma gününün konuğu yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın yaptığı "Hükümet Kadın" olacak.

Demet Akbağ, Sermiyan Midyat, Mahir İpek, Gülhan Tekin, Burcu Gönder, Ercan Kesal, Nazmi Kırık ve Cezmi Baskın gibi ünlü isimlerin rol aldığı filmde sekiz çocuk annesi, okuma yazma bilmeyen ve politikayla ilgilenmeyen Midyatlı bir kadının belediye başkanı olan kocasının ani ölümü sonrası belediye başkanı olması ile başına gelenler hem komik hem de duygusal olaylar ile seyircinin beğenisine sunulacak.



Cumartesi Gecesi "Eyvah Eyvah 2" ile kahkaha gecesine dönecek

İki hafta önce ilk filmi yayınlanan başrollerini Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın paylaştığı Salih Kalyon gibi usta oyucuların da yer aldığı Hakan Algül'ün yönettiği ve tüm zamanların en çok izlenen 10 Türk filmi arasına giren "Eyvah Eyvah 2" 19 Ağustos Cumartesi gecesi Süleymanpaşa seyircisi ile buluşacak. Çanakkale'nin Geyikli kasabasında geçen hikayede ilk filmin ardından kasabasına dönen Hüseyin'in (Ata Demirer) babasını bulmasının ardından aile içinde yaşadığı adaptasyon sorunu, aşkı Müjgan'a kavuşması ve Müjgan'ın ailesi ile yaşadığı sorunlar eğlenceli bir dille anlatılırken seyircisine ilk filmde olduğu gibi bolca kahkaha attıracak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 3. Açık Hava Sinema Günleri şu şekilde devam edecek:

"18 Ağustos Cuma: Hükümet Kadın, 19 Ağustos Cumartesi: Eyvah Eyvah 2, 25 Ağustos Cuma: Hükümet Kadın 2 , 26 Ağustos Cumartesi: Düğün Dernek 2, 1 Eylül Cuma: Eyvah Eyvah 3 , 2 Eylül Cumartesi: Olanlar Oldu."

(HLD-MEF-Y)



16.08.2017 13:48:54 TSI

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