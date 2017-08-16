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Salihli'nin sultanları sıkı çalışıyor



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig ekiplerinden Salihli Belediyespor, 1 Ekim'de başlayacak olan yeni sezona iddialı girmek için sıkı çalışıyor.

Yeşil-beyazlı ekip sezon hazırlıklarını ise Baş Antrenör Bora Şensoy ve yardımcı antrenörler Serdar Semerci ve Görkem Kazan yönetiminde Fevzi Tüzünalp Parkı, Ramiz Turan Stadı ve Razlı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanlar ile sürdürüyor. Bu sezon maçlarını oynayacakları Atatürk Spor Salonu'ndaki zemin çalışması nedeniyle antrenmanlarını, salon dışında disiplinli bir şekilde gerçekleştirdiklerini ifade eden Baş Antrenör Bora Şensoy, amaçlarının 1 Ekim'de başlayacak olan yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmak olduğunu söyledi. Şensoy, ligin ilk haftasında İstanbul ekibi Yeşilyurt'un konuğu olacaklarını ifade etti.

Tecrübeli bir ekiple mücadele edeceklerini söyleyen Şensoy, hedeflerinin hem Salihli halkına heyecan dolu dakikalar yaşatarak güzel maçlar izlettirip, hem de lige renk katmak olduğunu sözlerine ekledi. Ligde güçlü ekiplerin yer aldığını belirten Şensoy "Her sezon olduğu gibi lig çok zorlu geçecek. Ama biz yeşil-beyazlı ekip olarak bu zorlukları aşacak bir güçteyiz" dedi.

(BA-AY-Y)



16.08.2017 13:49:12 TSI

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