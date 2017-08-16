ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Salihli'nin sultanları sıkı çalışıyor

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:46
Salihli'nin sultanları sıkı çalışıyor
Salihli'nin sultanları sıkı çalışıyor

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig ekiplerinden Salihli Belediyespor, 1 Ekim'de başlayacak olan yeni sezona iddialı girmek için sıkı çalışıyor.
Yeşil-beyazlı ekip sezon hazırlıklarını ise Baş Antrenör Bora Şensoy ve yardımcı antrenörler Serdar Semerci ve Görkem Kazan yönetiminde Fevzi Tüzünalp Parkı, Ramiz Turan Stadı ve Razlı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanlar ile sürdürüyor. Bu sezon maçlarını oynayacakları Atatürk Spor Salonu'ndaki zemin çalışması nedeniyle antrenmanlarını, salon dışında disiplinli bir şekilde gerçekleştirdiklerini ifade eden Baş Antrenör Bora Şensoy, amaçlarının 1 Ekim'de başlayacak olan yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmak olduğunu söyledi. Şensoy, ligin ilk haftasında İstanbul ekibi Yeşilyurt'un konuğu olacaklarını ifade etti.
Tecrübeli bir ekiple mücadele edeceklerini söyleyen Şensoy, hedeflerinin hem Salihli halkına heyecan dolu dakikalar yaşatarak güzel maçlar izlettirip, hem de lige renk katmak olduğunu sözlerine ekledi. Ligde güçlü ekiplerin yer aldığını belirten Şensoy "Her sezon olduğu gibi lig çok zorlu geçecek. Ama biz yeşil-beyazlı ekip olarak bu zorlukları aşacak bir güçteyiz" dedi.
(BA-AY-Y)

16.08.2017 13:49:12 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Başkan Şirin'den eski belediye binasında inceleme
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN'DEN ESKİ BELEDİYE BİNASINDA İNCELEME
Firma temsilcilerine Gürle OSB Kent Projesi anlatıldı
YEREL

FİRMA TEMSİLCİLERİNE GÜRLE OSB KENT PROJESİ ANLATILDI
Başkan Şirin'den Fatih Caddesi'nde inceleme
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN'DEN FATİH CADDESİ'NDE İNCELEME
Üzüm üreticisine 'Erken hasat' uyarısı
YEREL

ÜZÜM ÜRETİCİSİNE 'ERKEN HASAT' UYARISI
Gıda Bankası ihtiyaç sahiplerinin yanında
YEREL

GIDA BANKASI İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDA
Beyninde tümör bulunan polis memuru hayatını kaybetti
YEREL

BEYNİNDE TÜMÖR BULUNAN POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ
MASKİ Yunusemre'nin refah seviyesini yükseltti
YEREL

MASKİ YUNUSEMRE'NİN REFAH SEVİYESİNİ YÜKSELTTİ
Yunusemre kardeş belediye Adilcevaz'ı yalnız bırakmadı
YEREL

YUNUSEMRE KARDEŞ BELEDİYE ADİLCEVAZ'I YALNIZ BIRAKMADI
Şap hastalığından ari hale geliyor
YEREL

ŞAP HASTALIĞINDAN ARİ HALE GELİYOR
Türk Kızılayından Manisa protokolüne destek ziyareti
YEREL

TÜRK KIZILAYINDAN MANİSA PROTOKOLÜNE DESTEK ZİYARETİ
Manisa'da İnşaat Mühendisleri Odası'ndan deprem açıklaması
YEREL

MANİSA'DA İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI'NDAN DEPREM AÇIKLAMASI
Manisa'ya 3 bin 969 besilik erkek sığır ithal edilecek
YEREL

MANİSA'YA 3 BİN 969 BESİLİK ERKEK SIĞIR İTHAL EDİLECEK
Başkan Ürper MÜSİAD heyetiyle Kudüs'e gitti
YEREL

BAŞKAN ÜRPER MÜSİAD HEYETİYLE KUDÜS'E GİTTİ
Demirci'ye modern gasilhane
YEREL

DEMİRCİ'YE MODERN GASİLHANE
Kulalı 66 hacı adayı dualarla uğurlandı
YEREL

KULALI 66 HACI ADAYI DUALARLA UĞURLANDI
Hayatını kaybeden Ülkücüler için anma töreni
YEREL

HAYATINI KAYBEDEN ÜLKÜCÜLER İÇİN ANMA TÖRENİ
Manisaspor'da Samsunspor hazırlığı
YEREL

MANİSASPOR'DA SAMSUNSPOR HAZIRLIĞI