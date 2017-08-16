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Vali Çakacak, Şehir Hastanesi inşaatında incelemeler yaptı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - 1081 Yataklı Eskişehir Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunan Vali Özdemir Çakacak, "Hastanemiz hizmete açıldığında Eskişehir bölgenin sağlık merkezi haline gelecektir" dedi.

Vali Çakacak, Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki inşaat çalışmaları hakkında, yüklenici firma yetkilisi Proje Müdürü Korgün Saban'dan bilgi aldı. Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, sağlık sistemimizi çağdaş dünyanın normlarına ulaştırmak, vatandaşlarımızın devletine olan güvenini ve bağlılığını artırarak onların sağlığını güvence altına almak amacıyla son yıllarda sağlık hizmetlerinde çok büyük atılımlar yaşandığını dile getiren Vali Çakacak, "En kısa zamanda tamamlanacak olan ve tamamlandığında ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin gurur kaynaklarından birisi olacak olan bin 81 yataklı Şehir Hastanesi hem şehrimize hem de komşu illere en modern ve konforlu sağlık hizmeti verecektir" dedi.

Yapılan çalışmaları proje üzerinde Vali Çakacak'a anlatan Müdür Saban, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ve inşaatın söz verilen süre içerisinde tamamlanacağını kaydetti.

Verdiği bilgiler için Müdür Saban'a teşekkür eden Vali Çakacak, incelemelerinden sonra inşaat alanından ayrıldı.

(İHA-Y)



16.08.2017 13:53:21 TSI

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