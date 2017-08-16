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Vali Köşger, Nazilli'de ziyaret ve incelemelerde bulundu



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AYDIN (İHA) - Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, il genelinde sürdürdüğü ilçe programlarına Nazilli ile devam etti.

Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile Aydın'a ataması yapılan Vali Yavuz Selim Köşger'in, Kaymakamlık'ta başlayan ziyaretine Garnizon Komutanı Samet Demet, Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yalçın Gürenci, İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Abdulgani kavak, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Özcan Çevikçelik, SGK Müdürü Abdullah Karakılıç, İŞKUR Nazilli Müdürü Şahin Altınkurt, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Güven Eker, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sunay Güler, Pamuk Araştırma Müdürü Koray Şimşek, Vergi Dairesi Müdürü Kadriye Akkoyun, Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay, İlçe Sağlık Müdürü Doktor Fikri Özçetin, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şafak Çalışkan katıldı ve Ticaret Borsası Başkanı Ziya Aksüt katıldı.

Aydın'ın tüm ilçelerinde ziyaretlerin devam edeceğini belirten Vali Köşger, şunları kaydetti:

"İlçeleri ve çalışmaları yerinde göreceğiz. İade-i ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Bugün kaymakamlıkta, protokolümüz ile sorunları konuşacağız. Arkasından Adalet Komisyonu başkanımızı ziyaret edeceğiz. Jandarma ve Emniyet ziyareti yapacağız. Esnaf odalarını gezeceğiz. Hepsinden Nazilli'nin sorunlarını dinleyeceğiz. Nazilli ile ilgili birkaç bilgimiz var. Nazilli Aydın'ın en önemli ilçelerinden biri. Türkiye Tarımında büyük rol oynuyor. Örneğin şunu biliyorum; Türkiye'deki kuru incirin %70i Aydın'da ve bunun yarısı Nazilli'de üretiliyor. Dolayısıyla Aydın önemli tarım merkezlerinden biri. Nazilli sadece tarımla ilgili değil tüm dünyada tarım gelişmişliğin ardından endüstriyel devrim ile gerçekleşir. Nazilli tarıma daha yatkın ve sanayisini de geliştirmiş bir ilçemiz. O açıdan olması gerektiği gibi gidiyor. Aksayan bir yan varsa onları da değerlendireceğiz. Uyum ve düzen içinde bütün kurum ve kuruluşlarla devletin merkezi idarenin kuruluşlarıyla ve yerel idarenin kuruluşlarıyla ve yereldeki tüm görevlilerimizle eşitlik ve uyum ve düzen içinde daha iyi bir Aydın ve Daha iyi bir Nazilli için çalışacağız Allah'ın izniyle"

(ES-MB-Y)



16.08.2017 13:54:59 TSI

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