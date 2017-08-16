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Üzüm üreticisine 'Erken hasat' uyarısı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Demir, bölgenin en önemli ihraç ürünü olan çekirdeksiz kuru üzümde, erken hasat yapmamaları konusunda üreticileri uyardı.

Kurutmalık üzümlerde hasat zamanının doğru olarak seçilmesi, alınacak kuru üzüm randımanı ve kalitesi bakımından oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Salihli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Demir "Müdürlüğümüz Teknik elemanlarınca yapılan saha çalışmalarında Sultani Çekirdeksiz Üzüm bağlarında kuru madde oranının ortalama yüzde 16-17 olduğu tespit edilmiştir. Sultani Çekirdeksiz üzümün kurutmalık amacıyla en ideal hasat zamanı, kuru madde oranının yüzde 22-23'e ulaştığında hasat edilmesidir. Dekardan 2 bin kilogram yaş üzüm alınan bir bağdan, yüzde 18 kuru maddede hasat edildiğinde 400 kilogram kuru üzüm elde edilirken, yüzde 22-23 kuru maddede hasat edilirse 500 kilogram kuru üzüm elde edilir. Erken hasat kuru üzümde önemli miktarda ürün kayıplarına neden olmaktadır. Hasada yakın dönemde günde yaklaşık yüzde 0,5 derecelik bir kuru madde birikimi olduğu için, her bir kuru madde derecesi için 2 gün beklenerek hasada başlanılması gerekmektedir. Bu sebeple üreticilerimizin erken hasat konusuna dikkat etmesi gerekmektedir. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun" dedi.

(BA-AY-Y)



16.08.2017 13:57:42 TSI

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