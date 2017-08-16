ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Üzüm üreticisine 'Erken hasat' uyarısı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:55
Üzüm üreticisine 'Erken hasat' uyarısı
Üzüm üreticisine 'Erken hasat' uyarısı

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Demir, bölgenin en önemli ihraç ürünü olan çekirdeksiz kuru üzümde, erken hasat yapmamaları konusunda üreticileri uyardı.
Kurutmalık üzümlerde hasat zamanının doğru olarak seçilmesi, alınacak kuru üzüm randımanı ve kalitesi bakımından oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Salihli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Demir "Müdürlüğümüz Teknik elemanlarınca yapılan saha çalışmalarında Sultani Çekirdeksiz Üzüm bağlarında kuru madde oranının ortalama yüzde 16-17 olduğu tespit edilmiştir. Sultani Çekirdeksiz üzümün kurutmalık amacıyla en ideal hasat zamanı, kuru madde oranının yüzde 22-23'e ulaştığında hasat edilmesidir. Dekardan 2 bin kilogram yaş üzüm alınan bir bağdan, yüzde 18 kuru maddede hasat edildiğinde 400 kilogram kuru üzüm elde edilirken, yüzde 22-23 kuru maddede hasat edilirse 500 kilogram kuru üzüm elde edilir. Erken hasat kuru üzümde önemli miktarda ürün kayıplarına neden olmaktadır. Hasada yakın dönemde günde yaklaşık yüzde 0,5 derecelik bir kuru madde birikimi olduğu için, her bir kuru madde derecesi için 2 gün beklenerek hasada başlanılması gerekmektedir. Bu sebeple üreticilerimizin erken hasat konusuna dikkat etmesi gerekmektedir. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun" dedi.
(BA-AY-Y)

16.08.2017 13:57:42 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Başkan Şirin'den eski belediye binasında inceleme
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN'DEN ESKİ BELEDİYE BİNASINDA İNCELEME
Firma temsilcilerine Gürle OSB Kent Projesi anlatıldı
YEREL

FİRMA TEMSİLCİLERİNE GÜRLE OSB KENT PROJESİ ANLATILDI
Başkan Şirin'den Fatih Caddesi'nde inceleme
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN'DEN FATİH CADDESİ'NDE İNCELEME
Salihli'nin sultanları sıkı çalışıyor
YEREL

SALİHLİ'NİN SULTANLARI SIKI ÇALIŞIYOR
Gıda Bankası ihtiyaç sahiplerinin yanında
YEREL

GIDA BANKASI İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDA
Beyninde tümör bulunan polis memuru hayatını kaybetti
YEREL

BEYNİNDE TÜMÖR BULUNAN POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ
MASKİ Yunusemre'nin refah seviyesini yükseltti
YEREL

MASKİ YUNUSEMRE'NİN REFAH SEVİYESİNİ YÜKSELTTİ
Yunusemre kardeş belediye Adilcevaz'ı yalnız bırakmadı
YEREL

YUNUSEMRE KARDEŞ BELEDİYE ADİLCEVAZ'I YALNIZ BIRAKMADI
Şap hastalığından ari hale geliyor
YEREL

ŞAP HASTALIĞINDAN ARİ HALE GELİYOR
Türk Kızılayından Manisa protokolüne destek ziyareti
YEREL

TÜRK KIZILAYINDAN MANİSA PROTOKOLÜNE DESTEK ZİYARETİ
Manisa'da İnşaat Mühendisleri Odası'ndan deprem açıklaması
YEREL

MANİSA'DA İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI'NDAN DEPREM AÇIKLAMASI
Manisa'ya 3 bin 969 besilik erkek sığır ithal edilecek
YEREL

MANİSA'YA 3 BİN 969 BESİLİK ERKEK SIĞIR İTHAL EDİLECEK
Başkan Ürper MÜSİAD heyetiyle Kudüs'e gitti
YEREL

BAŞKAN ÜRPER MÜSİAD HEYETİYLE KUDÜS'E GİTTİ
Demirci'ye modern gasilhane
YEREL

DEMİRCİ'YE MODERN GASİLHANE
Kulalı 66 hacı adayı dualarla uğurlandı
YEREL

KULALI 66 HACI ADAYI DUALARLA UĞURLANDI
Hayatını kaybeden Ülkücüler için anma töreni
YEREL

HAYATINI KAYBEDEN ÜLKÜCÜLER İÇİN ANMA TÖRENİ
Manisaspor'da Samsunspor hazırlığı
YEREL

MANİSASPOR'DA SAMSUNSPOR HAZIRLIĞI