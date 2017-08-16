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Gaziantep'in ilçelerine 30 adet köprü ve menfez

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:58
Gaziantep'in ilçelerine 30 adet köprü ve menfez
Gaziantep'in ilçelerine 30 adet köprü ve menfez

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep merkezinde çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde toplam 30 adet köprü ve menfez çalışması yürütüyor.
Yeni yol, imarlı yol, arazi yolu yapımına destek amaçlı ilçelerde önem arz eden yerlere köprü ve menfez yapımı başlatan Büyükşehir Belediyesi Fen İşler Daire Başkanlığı ekipleri, ilk etapta Araban Karapınar Köprüsü ve Tokdemir Köprsü'nün yapımını tamamladı. Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, Oğuzeli, İslahiye, Yavuzeli'nde köprü ve menfez yapım çalışmasını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda köylerde menfez yapımını sürdürüyor.
Nizip köprüsü
D-400 çevre yolu ile eski Nizip yolunun bağlayan Nizip ilçe çevre yolun niteliğinde bulunan 35 metrelik Nizip Köprüsü, bölgedeki vatandaşların D-400 karayolu ile bağlantısını sağlayacak. Yeni imar yolu açma çalışmaları kapsamında yapılan köprü dere geçişinin sağlanması üstlenecek.
Oğuzeli'ne 2 köprü
Merkez ilçelerden Oğuzeli'nde yeni yerleşim alanı olan Kurtuluş Mahallesi ve eski mezarlık önüne imar alandan dere geçişlerinin sağlanması için iki tane köprü yapıldı.
İslahiye köprüsü
Kayabaşı, Tandır, Yağızlar ve Hasanlök köylerine ulaşımın daha kolay sağlanması için eski köprü genişletilerek tek şeritten çift şeride çıkarıldı. Emniyet şeridi yapılan köprü toplam da 9 metre genişliğe çıkartıldı. Köprünün yapımı ile aşırı yağış alan bölge olası su taşkınları ve oluşabilecek yol kapanmalarını önlendi.
İslahiye Köprüsü ise 9 metre genişlik ve 51 metre uzunluğa çıkartılarak yeni bir görünüme kavuştu.
Araban Karapınar köprüsü
Toplamda 60 metre uzunluğunda olan bu köprü bölgenin trafik sorunu asgariye indirdi. Bir gidiş bir geliş iki şeritli olarak yapılan Karapınar Köprüsü, mesire alanı ve Körhacıobası Hatunobası mahallelerine geçişi de sağlıyor.
Daha önce çok dar ve kısa olan Karapınar Köprüsü, Büyükşehir Belediyesi tarafından 12,5 metre genişliğe, 61 metre uzunluğa çıkartılarak ulaşıma açık hale getirildi.
Yavuzeli köprüsü
Yavuzeli ilçesini Pazarcık'a bağlayan yol üzerinde olan bu köprü ise 50 km'lik yol mesafesini 27 km'ye düşürüyor. Köprü, Yavuzeli ile Pazarcıklı vatandaşların ulaşım mesafesini yarı yarıya indiriyor.
Taşra ilçeler ile kırsal mahallelerin ulaşımını kolaylaştırarak buralara şehir hizmeti götürmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, belediye otobüslerinin yanı sıra yeni yol ve köprü hizmetleri ile köylerin ulaşımını kolaylaştırıyor.
(LO-SD-Y)

16.08.2017 14:00:31 TSI
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