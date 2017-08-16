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Kuran kursu öğrencileri Eyüp Nebi Türbesine götürüldü

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:59
Kuran kursu öğrencileri Eyüp Nebi Türbesine götürüldü
Kuran kursu öğrencileri Eyüp Nebi Türbesine götürüldü

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi, Kuran Kursu öğretmenleri ve kursiyerleri için Viranşehir İlçesinde bulunan Eyyüp Nebi Türbesine gezi düzenledi.
Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kadınlara yönelik kültür gezileri programına devam ediyor. Haliliye Belediyesi, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılıkta bulunarak Viranşehir İlçesinde bulunan Eyyüp Nebi Türbesine gezi düzenledi. Haliliye İlçe Müftülüğüne bağlı Kuran Kurslarında görevli öğretmenler ve kursiyerlerden oluşan 60 kadın Haliliye Belediyesi Kültür Müdürlüğünde toplanarak Viranşehir' e hareket etti. Kadınlar ilk olarak Hz. Eyyüp ve Hz. Elyesa'nın türbelerini ziyaret etti. Daha sonra Hz. Eyyub'ün eşi Hz. Rahime'nin türbesini ziyaret eden kursiyerler şifalı olduğuna inanılan sudan içti. Görevli rehber tarafından türbe hakkında bilgi verilen grup, daha sonra aynı bölgede piknik yaptı. Haliliye Belediyesi tarafından kadınlara ikramlarda bulunuldu. Ayrıca Kuran kursu öğretmenlerine ve kursiyerlerine Siyer-i Nebi kitabı hediye edildi.
Haliliye Belediyesi daha önce bünyesinde hizmet veren kadın destek merkezlerinde ki kursiyerleri Ankara, Harran, Halfeti, Birecik, Viranşehir ve Göbeklitepe'ye götürerek kültür gezileri düzenledi. Haliliye Belediyesi tarafından kadınlar kültürünü öğreniyor sloganıyla yapılan geziler, önümüzdeki günlerde de devam edecek. Tadilat çalışmaları dolayısıyla kapalı bulunan Göbeklitepe'nin tekrar ziyarete açılmasıyla birlikte buraya da program düzenleneceği belirtildi.
(Şİ-SD-Y)

16.08.2017 14:02:07 TSI
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