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Enerji türbinleri Sivas'ta üretilsin talebi



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Osman Yıldırım enerji türbinlerinin Sivas'ta üretilebileceğini söyledi.

Türkiye, yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretim üssü haline getiriliyor. Rüzgar Enerjisi Yenilebilir Enerji Kaynak Alanlarında (YEKA) yapılan ihalesinin ardından Sivas'ın da içerisinde bulunduğu 12 ile yerli rüzgar tribünleri kurulacak. STSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, enerji tribünlerinin imalatının Sivas'ta üretilmesi için Başbakan Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan talepte bulundu.

Sivas'ın, teşvik ve alt yapı bakımından İç Anadolu Bölgesi'nin yatırım yapılabilir en cazip illerinin başında geldiğine dikkat çeken Yıldırım,"Bütün fabrikaların içerisinden demir yolu hattının geçeceği 2. Demirağ Organize Sanayi Bölgemiz bu üretim tesisi için büyük avantaj sağlamaktadır. İlimizin ve bölgemizin kalkınmasına ve sağlayacağı istihdam ile göçün önlenmesine katkı sağlayacak bu yatırımın Sivas'a gerçekleştirilmesi konusunu bilgi ve tensiplerinize arz ederim" dedi.

(UY-Y-)



16.08.2017 14:02:56 TSI

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