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Başkan Albayrak Çorlu'da çalışmaları inceledi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ilçe çalışmaları kapsamında Çorlu'yu ziyaret etti.

Başkan Kadir Albayrak, gün boyu sürecek olan çalışmalara sabah erken saatlerde Cumhuriyet ve Gölbaşı Parklarını ziyaret ederek başladı. Vatandaşlarla sohbet eden ve talepleri dinleyen Başkan Kadir Albayrak Gölbaşı Parkı ziyaretinin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmekte olan yürüyüş parkı ve rekreasyon alanını daha sonra yine Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlama işlemi tamamlanan Çamlıbel ve Bağlar Caddelerini inceledi. Başkan Albayrak ziyaretler sırasında çalışmaların son durumu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Adnan Doğu Caddesinde bulunan Emlak Taksi'yi ziyaret edip, taksici esnafı ile sohbet eden Başkan Albayrak, çalışanlara bol kazançlar dileklerinde bulundu.

Salih Omurtak Caddesi ve Kumyol Caddesinde yapılan kaldırım düzenleme çalışmalarını da yerinde inceleyen Başkan Kadir Albayrak, çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

(HLD-MEF-Y)



16.08.2017 14:05:38 TSI

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