ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Albayrak Çorlu'da çalışmaları inceledi

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:04
Başkan Albayrak Çorlu'da çalışmaları inceledi
Başkan Albayrak Çorlu'da çalışmaları inceledi

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ilçe çalışmaları kapsamında Çorlu'yu ziyaret etti.
Başkan Kadir Albayrak, gün boyu sürecek olan çalışmalara sabah erken saatlerde Cumhuriyet ve Gölbaşı Parklarını ziyaret ederek başladı. Vatandaşlarla sohbet eden ve talepleri dinleyen Başkan Kadir Albayrak Gölbaşı Parkı ziyaretinin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmekte olan yürüyüş parkı ve rekreasyon alanını daha sonra yine Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlama işlemi tamamlanan Çamlıbel ve Bağlar Caddelerini inceledi. Başkan Albayrak ziyaretler sırasında çalışmaların son durumu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Adnan Doğu Caddesinde bulunan Emlak Taksi'yi ziyaret edip, taksici esnafı ile sohbet eden Başkan Albayrak, çalışanlara bol kazançlar dileklerinde bulundu.
Salih Omurtak Caddesi ve Kumyol Caddesinde yapılan kaldırım düzenleme çalışmalarını da yerinde inceleyen Başkan Kadir Albayrak, çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.
(HLD-MEF-Y)

16.08.2017 14:05:38 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İl Milli Eğitim Müdürü Ulusan, Başkan Albayrak'tan bilgi aldı
YEREL

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ULUSAN, BAŞKAN ALBAYRAK'TAN BİLGİ ALDI
Cuma ve cumartesi geceleri açık havada sinema keyfi
YEREL

CUMA VE CUMARTESİ GECELERİ AÇIK HAVADA SİNEMA KEYFİ
Malkara'ya yeni emniyet müdürü atandı
YEREL

MALKARA'YA YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ ATANDI
Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler yarışması
YEREL

KUR'AN-I KERİM VE TEMEL DİNİ BİLGİLER YARIŞMASI
Serada Çiçekçilik projesinde geri sayım başladı
YEREL

SERADA ÇİÇEKÇİLİK PROJESİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI
Çorlu-Ergene Çırak Bayırı yol projesinin temeli etıldı
YEREL

ÇORLU-ERGENE ÇIRAK BAYIRI YOL PROJESİNİN TEMELİ ETILDI
Tekirdağ Aşçılar ve Pastacılar Derneği, Mengen Uluslararası 32. Aşçılık ve Turizm Festivali'ne katıldı
YEREL

TEKİRDAĞ AŞÇILAR VE PASTACILAR DERNEĞİ, MENGEN ULUSLARARASI 32. AŞÇILIK VE TURİZM FESTİVALİ'NE KATILDI
Süleymanpaşa kayıt danışma bürosuyla öğrencilerin hizmetinde
YEREL

SÜLEYMANPAŞA KAYIT DANIŞMA BÜROSUYLA ÖĞRENCİLERİN HİZMETİNDE