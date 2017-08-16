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Veteriner Caddesi yeni çehresine kavuşuyor



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesinin yeni, çağdaş ve yaşanılır alanlar oluşturma çalışmaları devam ediyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Esenler Mahallesi Veteriner Caddesi'nin yeni çehresine kavuşturulması için çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bir süredir devam eden proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından caddedeki drenaj, altyapı, asfalt ve peyzaj çalışmalarına başlandı. Buna göre 2 bin metre uzunluğundaki cadde, 9 metre genişliğinde ve çift şeritli olarak inşa edilecek. Daha önce kaldırım, drenaj ve peyzaj çalışması olmayan caddeye çift taraflı kaldırım yapılarak, okul önleri ve bazı geniş yerlerde cepler oluşturulacak, dinlenme alanları ve otobüs durakları yerleştirilecek. Ayrıca 2 küçük park da içeren Veteriner Caddesi projesinin, peyzaj çalışmalarının ardından eylül ayı sonuna kadar bitirilerek hizmete açılması planlanıyor" denildi.

(MSA-Y)



16.08.2017 14:07:15 TSI

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