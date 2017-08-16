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Başkan Şirin'den Fatih Caddesi'nde inceleme



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MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu ile birlikte Prestij Caddeler projesi kapsamında yapımı devam eden Fatih Caddesinde incelemelerde bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu ve Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinasyon Şube Müdürü İbrahim Kutar ile birlikte yapımı devam eden Prestij Caddeler Projesi'nden Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi'nde incelemeler bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan Başkan Şirin "Prestij caddeleriyle ilgili Turgutlu'da uzun zamandır dile getirdiğimiz çalışmalara Fatih Caddesiyle birlikte başladık. Projeye başlamadan önce demiştik ki Turgutlu ikinci bir Atatürk Bulvarı kazanacak. Turgutlu'muza yakışır bir prestij caddesi olacak. Sadece Ergenekon Fatih Caddesi değil bununla birlikte toplam 6 caddemiz bizim Prestij Caddeleri projelerimizde yer alıyor. Fatih Caddesi'nde çalışmalar başladı. Bayramdan sonra Akçakmak Yolu, Eski Manisa Yolu, Cevdet Öktem Caddesi, Yedieylül Yolu'nda çalışmalara başlanıp, çalışmaları yılbaşına kadar tamamlamayı hedefliyoruz" Böylesi çalışmalar elbette zahmetsiz olmuyor. Vatandaşlarımızın ilk etapta yolun oturmasıyla birlikte bir takım sıkıntıları olabilir. İdareciler olarak bizler elimizden geleni yapıyoruz. Ama zahmetsiz rahmet olmuyor. Hizmet edenler eleştiriliyor fakat sonuçları itibariyle o güzellikler ortaya çıkınca emin olun ki Turgutlu'muz için çok büyük kazanım olacak. Sorunları çözerek, mevcut üzerine katarak ilerliyoruz. Bu eleştirilerin hakkaniyete uygun olmadığı kanaatindeyim. Burada Büyükşehir Belediyemiz gerekse Turgutlu Belediyemiz gerekse yüklenici firma canla başla çalışıyor. Bu proje bittiğinde, eleştirilerin yerini övgüye bırakarak bizlere hak vereceğini düşünüyoruz" dedi.

Konuşmalarını sürdüren Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "2017 yılı bizim için sahada çok hızlı bir çalışmanın olduğu bir yıl. Prestij Caddelerimizle, Battı-Çıktı Kavşak Projemizle, Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonuyla, Irlamaz Vadisi Yenileme Projesi ile önümüzdeki yıl başlayacak Ovacık Doğal Gençlik ve Kamp Merkezi Projesiyle Turgutlu tamamen yenilenerek bambaşka bir görünüm kazanacak. Bir yıl sonra Turgutlu'ya gelip görenler ve Turgutlu'da yaşayan halkımız ilçemizin güzelliklerinin keyfini daha fazla yaşayacaklardır. Turgutlu halkından isteğimiz biraz sabırlı olmaları. Yapılan bu hizmetlerden dolayı başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmaz üzere Büyükşehir'de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Çalşma 4 ay içinde tamamlanacak"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu ise "Fatih Caddesi Projesinin ihalesi 21 Temmuz'da sonuçlanmıştı. Yer tesliminden sonra yüklenici firma çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalardan sonra 350 metrelik yağmur suyu borusunun tahrip olduğunu gördük. Bu tahrip olan borular için bir çalışma yapılması gerekiyordu. Yüklenici firma 5 gün bu çalışmanın yapılmasını bekledi. Bugün itibariyle çalışmalara yeniden başladık. Müteahhit firmaya ihalede verilmiş olan bir süre var. Fakat firmadan beklentimiz çalışmaları 4 ay gibi bir sürede çalışmaları bitirmeleridir. Burada önemli bir noktanın altını çizmek isterim ki burası sıradan bir yol değil. Burası Turgutlu'nun can damarı olan caddelerinden biri. Parke taşıyla, kaldırım taşıyla aydınlatmasıyla özel bir çalışmayı hak ediyor. Detaylı çalışma gerektiriyor. Şuan için iş programına göre geride değiliz. Mahalle sakinlerimizin mağduriyetini anlıyor ve gereğini yapıyoruz. Biraz sıkıntı çekecekler ama sonunda çekilen zahmete değer bir çalışmanın ortaya çıktığını görecekler. Onların konforuna yakışan bir çalışma olacak" diye konuştu.

(AY-Y)



16.08.2017 14:17:45 TSI

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