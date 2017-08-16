ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Şirin'den Fatih Caddesi'nde inceleme

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:14
Başkan Şirin'den Fatih Caddesi'nde inceleme
Başkan Şirin'den Fatih Caddesi'nde inceleme

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu ile birlikte Prestij Caddeler projesi kapsamında yapımı devam eden Fatih Caddesinde incelemelerde bulundu.
Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu ve Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinasyon Şube Müdürü İbrahim Kutar ile birlikte yapımı devam eden Prestij Caddeler Projesi'nden Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi'nde incelemeler bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan Başkan Şirin "Prestij caddeleriyle ilgili Turgutlu'da uzun zamandır dile getirdiğimiz çalışmalara Fatih Caddesiyle birlikte başladık. Projeye başlamadan önce demiştik ki Turgutlu ikinci bir Atatürk Bulvarı kazanacak. Turgutlu'muza yakışır bir prestij caddesi olacak. Sadece Ergenekon Fatih Caddesi değil bununla birlikte toplam 6 caddemiz bizim Prestij Caddeleri projelerimizde yer alıyor. Fatih Caddesi'nde çalışmalar başladı. Bayramdan sonra Akçakmak Yolu, Eski Manisa Yolu, Cevdet Öktem Caddesi, Yedieylül Yolu'nda çalışmalara başlanıp, çalışmaları yılbaşına kadar tamamlamayı hedefliyoruz" Böylesi çalışmalar elbette zahmetsiz olmuyor. Vatandaşlarımızın ilk etapta yolun oturmasıyla birlikte bir takım sıkıntıları olabilir. İdareciler olarak bizler elimizden geleni yapıyoruz. Ama zahmetsiz rahmet olmuyor. Hizmet edenler eleştiriliyor fakat sonuçları itibariyle o güzellikler ortaya çıkınca emin olun ki Turgutlu'muz için çok büyük kazanım olacak. Sorunları çözerek, mevcut üzerine katarak ilerliyoruz. Bu eleştirilerin hakkaniyete uygun olmadığı kanaatindeyim. Burada Büyükşehir Belediyemiz gerekse Turgutlu Belediyemiz gerekse yüklenici firma canla başla çalışıyor. Bu proje bittiğinde, eleştirilerin yerini övgüye bırakarak bizlere hak vereceğini düşünüyoruz" dedi.
Konuşmalarını sürdüren Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "2017 yılı bizim için sahada çok hızlı bir çalışmanın olduğu bir yıl. Prestij Caddelerimizle, Battı-Çıktı Kavşak Projemizle, Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonuyla, Irlamaz Vadisi Yenileme Projesi ile önümüzdeki yıl başlayacak Ovacık Doğal Gençlik ve Kamp Merkezi Projesiyle Turgutlu tamamen yenilenerek bambaşka bir görünüm kazanacak. Bir yıl sonra Turgutlu'ya gelip görenler ve Turgutlu'da yaşayan halkımız ilçemizin güzelliklerinin keyfini daha fazla yaşayacaklardır. Turgutlu halkından isteğimiz biraz sabırlı olmaları. Yapılan bu hizmetlerden dolayı başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmaz üzere Büyükşehir'de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
"Çalşma 4 ay içinde tamamlanacak"
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu ise "Fatih Caddesi Projesinin ihalesi 21 Temmuz'da sonuçlanmıştı. Yer tesliminden sonra yüklenici firma çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalardan sonra 350 metrelik yağmur suyu borusunun tahrip olduğunu gördük. Bu tahrip olan borular için bir çalışma yapılması gerekiyordu. Yüklenici firma 5 gün bu çalışmanın yapılmasını bekledi. Bugün itibariyle çalışmalara yeniden başladık. Müteahhit firmaya ihalede verilmiş olan bir süre var. Fakat firmadan beklentimiz çalışmaları 4 ay gibi bir sürede çalışmaları bitirmeleridir. Burada önemli bir noktanın altını çizmek isterim ki burası sıradan bir yol değil. Burası Turgutlu'nun can damarı olan caddelerinden biri. Parke taşıyla, kaldırım taşıyla aydınlatmasıyla özel bir çalışmayı hak ediyor. Detaylı çalışma gerektiriyor. Şuan için iş programına göre geride değiliz. Mahalle sakinlerimizin mağduriyetini anlıyor ve gereğini yapıyoruz. Biraz sıkıntı çekecekler ama sonunda çekilen zahmete değer bir çalışmanın ortaya çıktığını görecekler. Onların konforuna yakışan bir çalışma olacak" diye konuştu.
(AY-Y)

16.08.2017 14:17:45 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Başkan Şirin'den eski belediye binasında inceleme
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN'DEN ESKİ BELEDİYE BİNASINDA İNCELEME
Firma temsilcilerine Gürle OSB Kent Projesi anlatıldı
YEREL

FİRMA TEMSİLCİLERİNE GÜRLE OSB KENT PROJESİ ANLATILDI
Üzüm üreticisine 'Erken hasat' uyarısı
YEREL

ÜZÜM ÜRETİCİSİNE 'ERKEN HASAT' UYARISI
Salihli'nin sultanları sıkı çalışıyor
YEREL

SALİHLİ'NİN SULTANLARI SIKI ÇALIŞIYOR
Gıda Bankası ihtiyaç sahiplerinin yanında
YEREL

GIDA BANKASI İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDA
Beyninde tümör bulunan polis memuru hayatını kaybetti
YEREL

BEYNİNDE TÜMÖR BULUNAN POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ
MASKİ Yunusemre'nin refah seviyesini yükseltti
YEREL

MASKİ YUNUSEMRE'NİN REFAH SEVİYESİNİ YÜKSELTTİ
Yunusemre kardeş belediye Adilcevaz'ı yalnız bırakmadı
YEREL

YUNUSEMRE KARDEŞ BELEDİYE ADİLCEVAZ'I YALNIZ BIRAKMADI
Şap hastalığından ari hale geliyor
YEREL

ŞAP HASTALIĞINDAN ARİ HALE GELİYOR
Türk Kızılayından Manisa protokolüne destek ziyareti
YEREL

TÜRK KIZILAYINDAN MANİSA PROTOKOLÜNE DESTEK ZİYARETİ
Manisa'da İnşaat Mühendisleri Odası'ndan deprem açıklaması
YEREL

MANİSA'DA İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI'NDAN DEPREM AÇIKLAMASI
Manisa'ya 3 bin 969 besilik erkek sığır ithal edilecek
YEREL

MANİSA'YA 3 BİN 969 BESİLİK ERKEK SIĞIR İTHAL EDİLECEK
Başkan Ürper MÜSİAD heyetiyle Kudüs'e gitti
YEREL

BAŞKAN ÜRPER MÜSİAD HEYETİYLE KUDÜS'E GİTTİ
Demirci'ye modern gasilhane
YEREL

DEMİRCİ'YE MODERN GASİLHANE
Kulalı 66 hacı adayı dualarla uğurlandı
YEREL

KULALI 66 HACI ADAYI DUALARLA UĞURLANDI
Hayatını kaybeden Ülkücüler için anma töreni
YEREL

HAYATINI KAYBEDEN ÜLKÜCÜLER İÇİN ANMA TÖRENİ
Manisaspor'da Samsunspor hazırlığı
YEREL

MANİSASPOR'DA SAMSUNSPOR HAZIRLIĞI