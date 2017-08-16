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Çiçeklidedesporlu kızlar sezonu açıyor



(Fotoğraflı)



Safiye Tarı

ÇANAKKALE (İHA) - Geçtiğimiz sezon büyük bir başarı yakalayarak Voleybol Bayanlar 2. Ligi'ne yükselen Biga Çiçeklidedespor Bayan Voleybol Takımı yeni sezon öncesi kahvaltıda bir araya geldi.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Çiçeklidedespor Kulüp Başkanı Ferhan Tüzümet, Biga Belediyesi Meclis Üyesi Recai Cesur, kulüp yöneticileri, antrenör Volkan Güç, Genel Menejer İlknur Sorulmaz ve sporcuların katıldığı kahvaltı Havuz Kafe'de gerçekleşti.

Kahvaltının ardından Kulüp Başkanı Ferhan Tüzümet, antrenör Volkan Güç ile imza töreni gerçekleştirdi. Ardından konuşan Başkan Tüzümet, yeni sezonun 15 Ekim'de başlayacağını ifade etti.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ise, "Geçtiğimiz yıl Ayvalık'ta yakalanan başarı bizleri çok mutlu etti. Bu sene de yeni ekip ve yeni hocamızla birlikte, artan destekleri de hesaba katarsak Çiçeklidedespor'un 2. Lig'in misafir takımı olmadığını göstereceğiz. Ben hatta bir üst lige çıkabileceğimiz inancına da sahibim. Bu amaçla yola çıktık. O hedefe ulaştığımız zaman her şey çok daha güzel olacak. Antrenörümüz bir az önce ilginç bir bilgi paylaştı. Türkiye'de 2 milyon insanda voleybol lisansı varmış. Futbolda dahi bu kadar lisanslı sporcu yokmuş. Voleybola gün geçtikçe ilgi de artıyor. Kazanılan başarılar, diğer sporcuların da bu alana yönelmesine olanak tanıyor. Benim iki kızım var. Kızların sporla ilgilenmesini çok önemsiyorum. Bu konuda elimizden gelen her tür desteği vereceğiz. Bu başarıların devam edeceğine inanıyorum. Sizler Biga'mızı ve Çiçeklidedespor'u en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Yeni sezonda hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çiçeklidedespor Bayan Voleybol Takımı, Volkan Güç yönetiminde 16 Ağustos tarihinde idmanlara başlayacak. Çiçeklidedespor, 12 takımlı ligde ilk 2'ye kalarak bir üst lige çıkma şansını yakalamak için mücadele edecek.

(GD)



16.08.2017 14:18:43 TSI

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