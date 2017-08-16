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Safranbolu'ya 38 derslik yeni özel okul



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapımına başlanan 36 derslik özel okul inşaatının gelecek yıl hizmete girecek.

Geçtiğimiz aylarda Safranbolu'ya yatırım için ziyaretlerde bulunan Türkiye'nin önde gelen Kamu - Özel yatırım ortaklığı uzmanı Kenan Altunç' un Safranbolu'da özel eğitim alanında yatırıma ihtiyaç var çağrısına Ankara'nın tanınmış iş adamlarından olan Fırat İçyer ilk adımı attı.

İşadamı İçyer, yapılan çalışmalar sonrası Safrabolu'nun Emek mahallesinde 38 derslik özel okul inşaatına başladıklarını söyleyerek, " Yatırım uzmanı Kenan Altunç' un Safranbolu'da yaptığı yatırımlar ve önemli fizibilite raporları doğrultusunda 8 milyon TL'lik yatırım yapma kararı aldık. Yapacağımız özel okulda anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise bulunacak. 2018 -2019 eğitim öğretim sezonuna yetiştirmeyi planladığımız okulda ilk etapta yaklaşık 50 öğretmene istihdam sağlanacaktır" dedi.

(YE-YE-Y)



16.08.2017 14:19:10 TSI

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