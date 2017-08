YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kurban bayramı öncesi denetimler sürüyor

KİLİS (İHA) - Kilis'te, fırınlar, lokantalar, kasaplar da mühürsüz et, hijyen, gıda, ruhsat denetimi yapıldı.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Kurban bayramı öncesi Kilis genelinde bulunan fırınlar, lokantalar, kasaplar da mühürsüz et, hijyen, gıda, ruhsat yönlerden denetlendi. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, "Halkımızın huzuru, sağlığı, rahatı için çalışmalarımıza devam edilmekte olup vatandaşlarımızın mühürsüz, hijyensiz et konusunda daha dikkatli olmaları gerekiyor. Denetimlerimiz devam edecektir" diye konuştu.

