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Kurban bayramı öncesi denetimler sürüyor

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:21
Kurban bayramı öncesi denetimler sürüyor
Kurban bayramı öncesi denetimler sürüyor

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis'te, fırınlar, lokantalar, kasaplar da mühürsüz et, hijyen, gıda, ruhsat denetimi yapıldı.
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Kurban bayramı öncesi Kilis genelinde bulunan fırınlar, lokantalar, kasaplar da mühürsüz et, hijyen, gıda, ruhsat yönlerden denetlendi. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, "Halkımızın huzuru, sağlığı, rahatı için çalışmalarımıza devam edilmekte olup vatandaşlarımızın mühürsüz, hijyensiz et konusunda daha dikkatli olmaları gerekiyor. Denetimlerimiz devam edecektir" diye konuştu.
(MAD-SD-Y)

16.08.2017 14:23:21 TSI
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