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Hayvan haklarında Samsun örnek şehir gösterilecek



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SAMSUN (İHA) - Sokak hayvanlarının yaşam haklarının korunmasına yönelik şehirlerde yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere Karadeniz turuna çıkan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) heyeti, Samsun'u örnek şehir gösterme kararı aldı.

Sokak hayvanlarına yaşam hakkı tanımak için yapılan tesise hayvan kaldıklarını ifade eden HAYKONFED Başkan Yardımcısı Haydar Özben, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı tebrik etti.

'Birlikte Başarmak' sloganı ile yola çıkan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu heyeti, Karadeniz Bölgesi'ndeki rutin inceleme gezisini tamamladı. Hayvan haklarında şehirlerde yapılan yatırımları yerinde görüp, göz ardı edilen unsurları inceleyen heyetin son durağı Samsun oldu. Konfederasyon Başkan Yardımcısı Haydar Özben, Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Kurucular Kurulu Başkanı Nihal Erkoç ve Kurul Danışmanı Ramazan Etçi'den oluşan heyete Samsun'da, Samsun Haksam Gönüllüsü Ayşe Altan Soy, Samsun Temsilcisi Semra Antepli eşlik etti.

S amsun Büyükşehir Belediyesi'nin sahipsiz ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarına yönelik 4 yıl önce hayata geçirdiği Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'ne giden heyet, Veteriner Hekim Nurhan İşler'den bilgi aldı. Kedi kasabası, vahşi ve güçlü köpeklerin bakılıp yaralı hayvanların tedavi edildiği acil müdahale operasyon ünitesini ziyaret eden konfederasyon heyeti, burada da incelemelerde bulunarak, eksiklikleri tespit etti.

Karadeniz'de hayvan mezarlığı ile ilk kez karşılaştıklarını ifade eden Konfederasyon Başkan Yardımcısı Haydar Özben, Samsun'daki yatırımları hayranlıkla gezdiklerini söyledi. Özben, "Gezilerimizde hayvan hakları adına aykırı yaşam alanları olup olmadığını inceliyoruz. Aykırılık gördüğümüz illere de çözüm önerilerimizi sunuyoruz. Samsun'da da hayvan bakım merkezini gezdik. Genel yapı hakkında bilgi edindik. Kedi Kasabası muhteşem bir alan. Tesiste sadece engelli ve hasta hayvanların bulunduğu, kısırlaştırılanların doğal yaşam alanlarına bıraktığı bilgisini aldık. Bu bizi çok sevindirdi. Hayvan bakım evinden mutlu olarak ayrıldık" bilgisini verdi.

Samsun'un Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir bakım evine sahip olduğunu ifade eden Haydar Özben, "Doğal yaşam alanı olarak tesisler çok güzel. Ortam harika. Çalışanlar gayretli. Veteriner hekimlerimiz duyarlı. Ve insanlar hayvansever. Orada en çok dikkatimizi çeken şey veteriner hekim arkadaşlar hayvanlara doktorun hastaya müdahale etmesi gibi tedavi edip şefkatle, sevgiyle yaklaşıyor. Gerçekten duyarlı insanlar. Samsun'daki gözlemlerimiz çok güzel. Samsun insanları da bilinçli ve kültürlü. Hayvan haklarına duyarlılar" şeklinde konuştu.

Gördükleri eksikliklere de değinen Özben, "Samsun'da gördüğümüz tek şey şehir merkezinde besleme ve su odakları yok. 25-30 tane alınıp şehrin muhtelif yerlerine konursa sorun kalmayacak. Bunlar yapıldığında Samsun hayvan hakları konusunda örnek bir şehir olmuş demektir. Bu küçük eksikliğin de en kısa zamanda giderileceğini biliyoruz. Barınakta ise tek eksiklik, hayvanların ihtiyaç duyacağı güneş ısısına erişmesidir. Bu konuda da çalışmalar hemen başlatıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan hakları konusundaki duyarlılığı bizi oldukça etkiledi" ifadelerini kullandı.

(SAM-SLH-Y)



16.08.2017 14:23:35 TSI

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