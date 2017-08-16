Fethiye'de 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü
(Fotoğraflı)
Murat Yalçın
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında 10 dönem alan zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre; bugün saat 09.35 sıralarında Fethiye'ye bağlı Gökçeovacık Mahallesi Tümsekyeri mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İlk müdahalenin saat 09.50'de yapıldığı yangına 2 adet arazöz, 1 adet ilk müdahale aracı, 1 adet su ikmal aracı, 1 pikap, 2 adet helikopter, 4 teknik personel, 11 yangın söndürme işçisi ve köylülerin yardımıyla müdahale edildi.
Yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınan yangında 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yangından etkilenen bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
(MB-Y)
16.08.2017 14:24:27 TSI
NNNN