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Siirt Belediyesi'nden asfalt çalışması



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın'ın çabaları sonucu, ana arterler başta olmak üzere kentin tüm caddelerini kapsayacak şekilde asfalt çalışması başlatıldı.

Toplamda 65 bin ton sıcak asfalt çalışmasının yapılacağı kent merkezinde ilk etapta Siirt Valiliği civarı, Ağız ve Diş Hastalıkları Merkezi'nin arka kısmı, Barış Mahallesi yeni adliye yolu ve Veysel Karani Mahallesi'nde asfalt çalışmaları başlatıldı. Cengiz Topel ve Cumhuriyet caddelerinde ise eski asfalt sökülürken, önümüzdeki günlerde yeni asfalt dökülecek.

Cumhuriyet Caddesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, bir araya geldiği esnafa yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kent genelinde devam eden asfalt çalışmalarının tespiti edilen diğer bölgelerde de sezon sonuna kadar devam edeceği belirten Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, asfalt yapım çalışmaların yoğun olması halinde sezon boyunca kullanılması planlanan 65 bin ton asfalt sayısının artabileceğini belirtti.

(MND-AKK-Y)



16.08.2017 14:24:41 TSI

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