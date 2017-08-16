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Vali Yazıcı, pazarcı esnafını ziyaret etti

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:23
Vali Yazıcı, pazarcı esnafını ziyaret etti
Vali Yazıcı, pazarcı esnafını ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulunan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Çarşamba Pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafı ile sohbet etti.
Edremit ilçesinde bir takın ziyaret ve incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ilçenin en büyük pazarı olana Çarşamba Pazarını da ziyaret etti. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ile birlikte pazarı gezen Vali Yazıcı esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi ve onlar ile sohbet etti. İlçede oldukça sıcak karşılanan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı yarım saatlik pazar ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı. Pazarcı esnafı ise Balıkesir Valisi Yazıcı'nın kendilerini ziyaret etmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.
(EME)

16.08.2017 14:25:58 TSI
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