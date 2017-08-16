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Kurban seçiminde damızlık dişi ve gebe hayvanlara dikkat



(Fotoğraflı)



Dursun Ekrem Er

TOKAT (İHA) - Tokat Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Şahin yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde üreticilere ve kurban kesecek olan vatandaşlara damızlık vasfı olan dişi hayvanlar ile gebe hayvanların alım satımının yapılmaması gerektiği konusunda uyardı.

İl Müdürü Orhan Şahin, damızlık vasfı olan ve gebe durumdaki dişi hayvanların kesinlikle kurban pazarlarına girmesine müsaade etmediklerini söyledi. Şahin,"İslam alemi için önemli bir gün olan Kurban Bayramında vatandaşlarımızın dini görevlerini yerine getirirken, kurbanlık hayvan alımlarında bazı hususlara dikkat etmesi gerekiyor. Bu nedenle özellikle damızlık vasfı olan dişi hayvanlar ile gebe hayvanları almamaları çok önemli. Kurban pazar yerlerine damızlık vasfı ve gebe olmayan dişi hayvanların girişine müsaade edildiğinden bu hayvanlara ait Veteriner Hekimler tarafından düzenlenen 'Damızlık vasfı yoktur ve gebe değildir' ibareli raporlarının olup olmadığının sorgulanarak kontrol edilmesi şart. Yine aynı şekilde yetiştiricilerimizin il dışına sevk alacakları dişi hayvanların da bu özellikte olması, aksi takdirde damızlık vasfı ve gebe olan hayvanlara sevk izni verilmeyeceğini söylemek istiyorum. Kurban alacak vatandaşlarımız bakanlığımız tarafından hazırlanan kurban rehberini mutlaka okusunlar. Bu şartları sağlamayan hayvanların kurban edildiğinin tespit edilmesi durumunda 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde 'Emre aykırı davranış'tan dolayı idari para cezası uygulanacak. Kentimizde bu konuda kimsenin mağdur duruma düşmemesini diliyor, tüm hemşehrilerimizin kurban bayramlarını şimdiden kutluyorum" dedi.

(DEE-UY-Y-)



16.08.2017 14:26:50 TSI

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