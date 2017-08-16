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Firma temsilcilerine Gürle OSB Kent Projesi anlatıldı



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MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi'nin TOKİ ile yürüttüğü Türkiye'nin örnek toplu konut projelerinden olan, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) çalışan işçilerin faydalanacağı Gürle OSB-Kent Projesi için çalışmalar hız kazanırken; bölgede faaliyette bulunan firma temsilcileri projeye ilişkin bilgilendirildi.

Manisa'da OSB işçilerini ev sahibi yapabilmek amacıyla Yunusemre Belediyesi, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve OSB ortaklığıyla hayata geçirilen Gürle OSB-Kent Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Türkiye'nin en büyük toplu konut projelerinden biri olan projeye ilişkin OSB Konferans Salonunda firma temsilcileriyle bir araya gelen Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, projenin hangi aşamada olduğunu anlattı.

Başkan Yardımcısı Kaya, OSB'de hayata geçirecekleri proje ile ilgili çalışmaların başladığını belirterek; "Akgedik Bölgesi Toplu Konut alanında imar ve inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Bin 100 konutumuz tamamlanmak üzere. Bin 500 konutluk 2. Etap projemizin ihalesi yapıldı. Artan konut talebi dolayısıyla Gürle Toplu Konut Projesi'ni de hayata geçirdik. Şu an plan çalışmaları yapılıyor. OSB ile beraber yürüteceğimiz plan çerçevesinde bölgede faaliyet gösteren firma temsilcileri ile görüşüp anket sürecini fiilen başlatmış bulunmaktayız. Bu toplantılarımız sürecek. OSB sınırları içerisinde oluşturduğumuz OSB Kent Ofisinde ve en fazla istihdamı oluşturan firmalardan başlayarak belli durumlarda stantlar açarak anket yapacağız. Anketlerden elde edeceğimiz verileri TOKİ ile paylaşacağız. Proje aşamasında hangi sosyal katmana ne tür konutlar yapacağımızı tespit edeceğiz" dedi.

Kaya, toplantı sonrası firma temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

(AY-Y)



16.08.2017 14:27:46 TSI

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