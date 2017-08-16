ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Firma temsilcilerine Gürle OSB Kent Projesi anlatıldı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:25
Firma temsilcilerine Gürle OSB Kent Projesi anlatıldı
Firma temsilcilerine Gürle OSB Kent Projesi anlatıldı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi'nin TOKİ ile yürüttüğü Türkiye'nin örnek toplu konut projelerinden olan, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) çalışan işçilerin faydalanacağı Gürle OSB-Kent Projesi için çalışmalar hız kazanırken; bölgede faaliyette bulunan firma temsilcileri projeye ilişkin bilgilendirildi.
Manisa'da OSB işçilerini ev sahibi yapabilmek amacıyla Yunusemre Belediyesi, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve OSB ortaklığıyla hayata geçirilen Gürle OSB-Kent Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Türkiye'nin en büyük toplu konut projelerinden biri olan projeye ilişkin OSB Konferans Salonunda firma temsilcileriyle bir araya gelen Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, projenin hangi aşamada olduğunu anlattı.
Başkan Yardımcısı Kaya, OSB'de hayata geçirecekleri proje ile ilgili çalışmaların başladığını belirterek; "Akgedik Bölgesi Toplu Konut alanında imar ve inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Bin 100 konutumuz tamamlanmak üzere. Bin 500 konutluk 2. Etap projemizin ihalesi yapıldı. Artan konut talebi dolayısıyla Gürle Toplu Konut Projesi'ni de hayata geçirdik. Şu an plan çalışmaları yapılıyor. OSB ile beraber yürüteceğimiz plan çerçevesinde bölgede faaliyet gösteren firma temsilcileri ile görüşüp anket sürecini fiilen başlatmış bulunmaktayız. Bu toplantılarımız sürecek. OSB sınırları içerisinde oluşturduğumuz OSB Kent Ofisinde ve en fazla istihdamı oluşturan firmalardan başlayarak belli durumlarda stantlar açarak anket yapacağız. Anketlerden elde edeceğimiz verileri TOKİ ile paylaşacağız. Proje aşamasında hangi sosyal katmana ne tür konutlar yapacağımızı tespit edeceğiz" dedi.
Kaya, toplantı sonrası firma temsilcilerinin sorularını yanıtladı.
(AY-Y)

16.08.2017 14:27:46 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Başkan Şirin'den eski belediye binasında inceleme
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN'DEN ESKİ BELEDİYE BİNASINDA İNCELEME
Başkan Şirin'den Fatih Caddesi'nde inceleme
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN'DEN FATİH CADDESİ'NDE İNCELEME
Üzüm üreticisine 'Erken hasat' uyarısı
YEREL

ÜZÜM ÜRETİCİSİNE 'ERKEN HASAT' UYARISI
Salihli'nin sultanları sıkı çalışıyor
YEREL

SALİHLİ'NİN SULTANLARI SIKI ÇALIŞIYOR
Gıda Bankası ihtiyaç sahiplerinin yanında
YEREL

GIDA BANKASI İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDA
Beyninde tümör bulunan polis memuru hayatını kaybetti
YEREL

BEYNİNDE TÜMÖR BULUNAN POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ
MASKİ Yunusemre'nin refah seviyesini yükseltti
YEREL

MASKİ YUNUSEMRE'NİN REFAH SEVİYESİNİ YÜKSELTTİ
Yunusemre kardeş belediye Adilcevaz'ı yalnız bırakmadı
YEREL

YUNUSEMRE KARDEŞ BELEDİYE ADİLCEVAZ'I YALNIZ BIRAKMADI
Şap hastalığından ari hale geliyor
YEREL

ŞAP HASTALIĞINDAN ARİ HALE GELİYOR
Türk Kızılayından Manisa protokolüne destek ziyareti
YEREL

TÜRK KIZILAYINDAN MANİSA PROTOKOLÜNE DESTEK ZİYARETİ
Manisa'da İnşaat Mühendisleri Odası'ndan deprem açıklaması
YEREL

MANİSA'DA İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI'NDAN DEPREM AÇIKLAMASI
Manisa'ya 3 bin 969 besilik erkek sığır ithal edilecek
YEREL

MANİSA'YA 3 BİN 969 BESİLİK ERKEK SIĞIR İTHAL EDİLECEK
Başkan Ürper MÜSİAD heyetiyle Kudüs'e gitti
YEREL

BAŞKAN ÜRPER MÜSİAD HEYETİYLE KUDÜS'E GİTTİ
Demirci'ye modern gasilhane
YEREL

DEMİRCİ'YE MODERN GASİLHANE
Kulalı 66 hacı adayı dualarla uğurlandı
YEREL

KULALI 66 HACI ADAYI DUALARLA UĞURLANDI
Hayatını kaybeden Ülkücüler için anma töreni
YEREL

HAYATINI KAYBEDEN ÜLKÜCÜLER İÇİN ANMA TÖRENİ
Manisaspor'da Samsunspor hazırlığı
YEREL

MANİSASPOR'DA SAMSUNSPOR HAZIRLIĞI