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Kur'an kursları futbol turnuvası sona erdi



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ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Çanakkale Müftülüğü 'nün ortaklaşa düzenlediği 'Kur'an Kurslarında Spor Yapıyoruz' futbol turnuvası final karşılaşmaları ile sona erdi.

18 Mart Sentetik Çim Sahasında oynanan 'Kur'an Kurslarında Spor Yapıyoruz' futbol turnuvasının final karşılaşmasında Kumkale Camii, rakibi Biga Hacı İbrahim Bozkurt Camiini 6-3 yenerek turnuvada şampiyon olmayı başardı. Biga Hacı İbrahim Bozkurt Camii ikinci Ezine Söğütköy Cami de üçüncü oldu. Final karşılaşmalarını Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Sedat Bektaş İl Müftü Yardımcıları Alaattin Tosun ve Hamza Yıldırım Kuran Kursları Müdürü Mehmet Ardalı da izledi.

'Kur'an Kurslarında Spor Yapıyoruz' futbol turnuvasının final karşılaşmasının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Sedat Bektaş, Çanakkale İl Müftü Yardımcıları Alaattin Tosun ve Hamza Yıldırım, Kuran Kursları Müdürü Mehmet Adalı tarafından taktim edildi.

(GD)



16.08.2017 14:29:46 TSI

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