ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kur'an kursları futbol turnuvası sona erdi

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:27
Kur'an kursları futbol turnuvası sona erdi
Kur'an kursları futbol turnuvası sona erdi

(Fotoğraflı)

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Çanakkale Müftülüğü 'nün ortaklaşa düzenlediği 'Kur'an Kurslarında Spor Yapıyoruz' futbol turnuvası final karşılaşmaları ile sona erdi.
18 Mart Sentetik Çim Sahasında oynanan 'Kur'an Kurslarında Spor Yapıyoruz' futbol turnuvasının final karşılaşmasında Kumkale Camii, rakibi Biga Hacı İbrahim Bozkurt Camiini 6-3 yenerek turnuvada şampiyon olmayı başardı. Biga Hacı İbrahim Bozkurt Camii ikinci Ezine Söğütköy Cami de üçüncü oldu. Final karşılaşmalarını Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Sedat Bektaş İl Müftü Yardımcıları Alaattin Tosun ve Hamza Yıldırım Kuran Kursları Müdürü Mehmet Ardalı da izledi.
'Kur'an Kurslarında Spor Yapıyoruz' futbol turnuvasının final karşılaşmasının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Sedat Bektaş, Çanakkale İl Müftü Yardımcıları Alaattin Tosun ve Hamza Yıldırım, Kuran Kursları Müdürü Mehmet Adalı tarafından taktim edildi.
(GD)

16.08.2017 14:29:46 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Okuldan hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
YEREL

OKULDAN HIRSIZLIK YAPAN 2 KİŞİ YAKALANDI
Çiçeklidedesporlu kızlar sezonu açıyor
YEREL

ÇİÇEKLİDEDESPORLU KIZLAR SEZONU AÇIYOR
Kurbanlıklar görücüye çıktı
YEREL

KURBANLIKLAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Turan ve Gider Biga'da
YEREL

TURAN VE GİDER BİGA'DA
Hasan Altunışık'a milli görev
YEREL

HASAN ALTUNIŞIK'A MİLLİ GÖREV
Biga'da ayçiçeği alımı başladı
YEREL

BİGA'DA AYÇİÇEĞİ ALIMI BAŞLADI
18 Marta sezon bakımı
YEREL

18 MARTA SEZON BAKIMI
Refakatçi programı 85 mezun verdi
YEREL

REFAKATÇİ PROGRAMI 85 MEZUN VERDİ