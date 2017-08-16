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Okuldan hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı



Safiye Tarı

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Yeniçiftlik köyünde okuldan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Yeniçiftlik köyü okulunda hırsızlık meydana geldi. 1 adet el kamerası, 1 adet tablet ve 1 adet fotoğraf makinesi çalındığını fark eden görevliler, durumu jandarmaya bildirdi. Okulun güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, başlarına poşet takan ve ellerine eldiven giyen iki kişinin kimliklerini tespit etti. 23 yaşındaki R.F.Ö. ve 15 yaşındaki C.O'nun kimlik bilgileri ilçe ekiplerine de dağıtıldı. Yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

(GD-MŞ)



16.08.2017 14:30:28 TSI

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