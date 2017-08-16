Bozdoğan'da 10 dönüm tarım arazisi yangında zarar gördü
(Fotoğraflı)
Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde tarım arazilerinde çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre; Bozdoğan ilçesine bağlı Başalan Mahallesi Taştepe mevkiinde bulunan ziraat arazilerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangına 1 adet arazöz, 1 adet ilk müdahale aracı, 1 adet helikopter, 3 teknik personel ve 7 yangın söndürme işçisini yanı sıra mahalle sakinleri tarafından müdahale edildi.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından tamamen söndürülen yangında 10 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
(MB-Y)
16.08.2017 14:34:19 TSI
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