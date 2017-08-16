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Başpehlivan Balaban'dan, Başkan Yılmaz'a teşekkür

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:40
Başpehlivan Balaban'dan, Başkan Yılmaz'a teşekkür
Başpehlivan Balaban'dan, Başkan Yılmaz'a teşekkür

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tokmak
BALIKESİR (İHA) - Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban ve ekibi, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı ziyaret ederek Geleneksel Kurtdereli Güreşleri'nde gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti.
Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban, ikizi Turan Balaban, Antrenörü Hasan Aydın ve ekibi; Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı ziyaret etti. Ata sporu yağlı güreşlere sahip çıkan Balıkesir halkına ve Geleneksel Kurtdereli Güreşleri'ndeki misafirperverlikleri nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve Başkan Yücel Yılmaz'a teşekkür eden Balaban, "Sizler sayesinde ata sporumuz yağlı güreşin hak ettiği, çok daha güzel noktalara geleceğine inanıyorum. Ayrıca hafta sonu yapılan organizasyonun kalitesi nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.
Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin çalışmaları hakkında da Balaban ve ekibiyle görüş alışverişinde bulunan Başkan Yücel Yılmaz, "Sizleri ve binlerce güreş severi Balıkesir'de ağırlamaktan memnuniyet duyduk" açıklamasında bulundu. Başkan Yılmaz ayrıca Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Lisans programına katılmaya hak kazanan İsmail Balaban ve Turan Balaban'ı tebrik etti.
(HT

16.08.2017 14:42:07 TSI
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