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Yeni OMÜ'lülere karşılama



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Atakum Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesini (OMÜ) kazanarak kayıt için Samsun'a gelen öğrencileri kampüs içerisine kurduğu stantla karşılıyor.

OMÜ'de kurulan 'Hoşgeldiniz' standında, üniversiteyi yeni kazanarak Samsun'a gelen öğrencilere çeşitli hediyeler veren Atakum Belediyesi, Samsun ve Atakum ilçesi hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor. Atakum Belediyesi çalışanları ve Atakum Belediyesi Gençlik Masası gönüllüleri, öğrencilere kitap, kalem ve çeşitli hediyelerin verdikleri stantta, yeni öğrencilerin sorunlarının çözümü için de yardımcı oluyor.

Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden birisi olan OMÜ'nün Atakum ilçesinde olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum ilçesi, bölgemizin parlayan yıldızı. İlçemizin de parlayan yıldızı, Türkiye'nin en önemli üniversitelerinin başında gelen Ondokuz Mayıs Üniversitesidir. Bu anlamda hem üniversitemizi hem de şehrimize okumak için gelen öğrencilerimizi son derece önemsiyoruz. Bu yıl üniversite sınavını kazanan ve OMÜ'yü tercih eden öğrencileri, kampus içerisinde kurduğumuz stant ile karşılıyoruz. Belediye personelimiz ve Atakum Belediyesi Gençlik Masası gönüllülerimiz, yeni öğrencilere Samsun'u ve Atakum ilçesini tanıtıyor. Ayrıca sorunlarının çözümü noktasında yardımcı oluyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesini kazanarak şehrimize gelen her bir öğrenci, bize ailelerinin emanetidir. Eğitim hayatlarının sonuna kadar da onların yanında olmak görevimizdir" dedi.

(SAM-SLH-Y)



16.08.2017 14:42:54 TSI

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