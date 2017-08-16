Tokat'ta 170 öğrencinin alınacağı sınava bin 359 başvuru
(Fotoğraflı)
Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde 170 öğrencinin alınacağı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü seçmelerine 260 kız, bin 99'u erkek olmak üzere bin 359 aday başvurdu.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stadyumda öğrenciler tercih ettikleri branşlarda düzenlenen yetenek sınavına girdi. Bin 359 adayın girdiği sınavda en yoğun ilgi 550'ye yakın adayın tercih ettiği futbol branşı oldu. Sınav komitesince izlenen seçmeler kameralar tarafından kayıt altına alındı. 3 gün sürecek olan seçmelerde adaylar, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi olabilmek için futbol, voleybol, basketbol, hentbol, atletizm, yüzme, masa tenisi branşlarında ter dökecek.
(Nİ-UY-Y-)
16.08.2017 14:43:59 TSI
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