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ÇEDAŞ'ın Mükemmellikte Yetkinlik Değerlendirmesi başladı



(Fotoğraflı)



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli çalışmalarına geçtiğimiz günlerde başlayan ve Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesini imzalayan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) Mükemmellikte Yetkinlik Değerlendirme denetimine girdi.

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 52 bin kilometrekarelik alanda 40 ilçe, 55 belde ve 3 bin 200 köydeki 930 bin abonesine kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunan ÇEDAŞ, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesini artırılması, ulusal kalite bilincinin yaratılması, mükemmellik modeli uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kurumsal kültürün geliştirilmesi amacıyla EFQM Mükemmellik Modeli süreci kapsamında Kalite Derneği (KalDer) tarafından 3 gün sürecek olan Mükemmellikte Yetkinlik Değerlendirmesi denetiminden geçiyor.

Denetim öncesi yapılan açılış toplantısına, ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, ÇEDAŞ yöneticileri, Sivas Belediye Başkanı Yardımcısı Ahmet Özaydın, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tanzer Erdem, KalDer temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa toplantıya katılanlara şirketin çalışmaları, projeleri ve yatırımlarını içeren bir sunum gerçekleştirdi. ÇEDAŞ'ın elektrik dağıtım sektöründe öncü bir şirket olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Akboğa, hizmet kalitesinin artırılması adına Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve bakanlık tarafından istenilen ve tavsiye edilen sertifikasyon süreçlerini tamamlayarak kalite yolculuğunda önemli adımlar attıklarını söyledi.

Sivas'ta ilk kez bir kurumun ulusal kalite denetiminden geçtiğini dile getiren Akboğa, "Dağıtım şirketi olarak sunduğumuz hizmette en iyi noktayı yakalamak ve bunu ulusal alanda etkin bir dernek tarafından tescil ettirebilmek bizim çok önemli. Kurumsal kültürümüzün gelişmesine katkı sağlayacak bu sürecin belirlediğimiz hedeflere ulaşmamız açısından şirketimize önemli katkıları olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

(UY-Y)



16.08.2017 14:47:28 TSI

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