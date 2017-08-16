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AK Parti Muş İl Başkanı Ergün istifa etti

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:45
AK Parti Muş İl Başkanı Ergün istifa etti
AK Parti Muş İl Başkanı Ergün istifa etti

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - AK Parti Muş İl Başkanı Namık Ergün istifa etti.
Alınan bilgilere göre, önceki gün AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere Ankara'ya giden Namık Ergün, bugün Muş'a döndü. İl başkanlığında yönetim kurulu üyeleriyle toplantı düzenleyen Başkan Ergün, başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Ergün'ün yerine genel merkezin önümüzdeki hafta görevlendirme yapması bekleniyor.
(NA-MSA-HA-Y)

16.08.2017 14:48:55 TSI
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