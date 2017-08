YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ahlat'ta 'Okçuluk Derneği' kuruldu

Ahlat'ta 'Okçuluk Derneği' kuruldu



(Fotoğraflı)



Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde ata sporunu yaşatmak amacıyla "Ahlat Kayı Okçuluk Spor Kulübü Derneği" kuruldu.

Geleneksel okçuluk faaliyetleri gösterecek spor kulübünün başkanlığını yapan Burak Albayrak, "Kayı boyu, ilçemizde 160 yıl konakladı. Bu yüzden derneğimizin adını Kayı koyduk, ancak ilçemiz Türklerin Anadolu'ya girişinde bir toplama merkezi konumunda bulunmuştur. Orta Asya'dan gelen Türk boylarının tamamı Ahlat'ta ikamet etmiş ve buradan Anadolu'nun çeşitli yerlerine dağılmıştır. Bu nedenle derneğimiz bünyesinde Hunlardan itibaren her Türk devrini tasvir eden kıyafetler ile okçuluk yapılacaktır" dedi.

Ahlat Kaymakamlığı Proje Ofisi tarafından hazırlanan ve DAKA tarafından fonlanan proje aracılığıyla eğitim faaliyetlerine başlayan derneğin onursal üyesi kursiyerleri arasında bulunan İlçe Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu ise, "Ahlat, Anadolu'daki medeniyetimizin başlangıç noktasıdır. Buradan bir flashback yapar gibi savaş sanatlarımızın yeniden canlanmasını istedik. Bu sayede ilçemizde okçuluk sanatının olması, takipçilerinin olmasını arzuladık. Şu an ilk çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah eskilerin deyimiyle Kemakeşlik ilçemizde de yeniden vücut bulur" diye konuştu.

Ok eğitmeni Mehmet Çeke ise, "Kişi geçmişini bilmekle sadece tarihini bilmez, geleceğine sağlıklı yön verir. Bugün bu coğrafyada nefes alabiliyorsak, ecdat dün Viyana kapılarına dayandıysa, bu ok yay ve iyi okçular sayesinde olmuştur" ifadelerini kullandı.

(SAD-MSA-Y)



16.08.2017 14:49:52 TSI

NNNN