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Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Gazeteci Ahmet Mülayim'in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin en köklü ve en eski yerel gazetelerinden olan Ülker ve Kayseri Gazetelerin sahibi Ahmet Mülayim'in, geçirdiği kalp krizi sonrasında vefat ettiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç "Gazeteci Ahmet Mülayim Kayseri basın camiamızın kıymetli çalışmalarına imza atmış bir kalemiydi. Kayseri basın hayatında MÜLAYİM AİLESİ'NİN DERİN VE KALICI bir etkisi vardır. Adeta bir gazeteci okulu gibi bir çok genç Kayserili arkadaşlarımızı gazetecilik mesleğini sevdirmiş, kazandırmış ve iş vermiştir. Kayseri Basın Hayatına katkılarıyla her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine, basın camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

(AÖ-Y)



16.08.2017 14:49:56 TSI

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