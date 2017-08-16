YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Asfaltlanan caddelere yol çizgileri çizildi

Asfaltlanan caddelere yol çizgileri çizildi



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Yayaların ve araçların yolları daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi amacıyla çalışmalarına devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, asfaltı tamamlanan cadde ve sokaklara yol çizgileri çiziyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki bulvar, cadde ve sokaklardaki asfaltın yanı sıra yol çizgileri çalışması yürütüyor. Yayaların ve araçların caddeleri daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi için çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yenişehir ilçesinde asfaltlanan Gevran, Yaşar Kemal (Ekinciler), Kışla caddelerinde yol çizgileri çizmeye başladı. Ekipler, çalışmayı Yol Çizgi Aracı ile yaparken, çalışmada çizgilerin daha iyi görünebilmesi için termoplastik boyası kullanılıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ayrıca kent genelinde kaybolan yol çizgileri, yaya geçitleri ile yıpranan trafik uyarı levhalarını da yeniliyor. Yol çizgisi çizme çalışmaları, kent genelinde asfaltı tamamlanan bulvar, cadde, sokak ile yaya geçitlerinin yoğun olduğu yerlerde devam edecek.

(EEI-AKK-Y)



16.08.2017 14:55:25 TSI

NNNN

