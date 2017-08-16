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Vali Zorluoğlu'ndan müftülük ziyareti



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Valisi Murat Zorluoğlu, İl Müftülüğünü ziyaret etti.

Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas, yürüttükleri çalışma ve projelerle alakalı brifing verdi. İl müftü yardımcısı ve birim şeflerinin de hazır olduğu toplantıda konuşan Vali Zorluoğlu; din ve eğitim hizmetleri, mali işler, personel durumu ve farklı alanlardaki birçok çalışma ve projeleri beğenerek teşekkürlerini iletti.

Özellikle çocuklara yönelik yapılan çalışmaların çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Zorluoğlu, cami-çocuk buluşmasının önemine dikkat çekerek, 4-6 yaş grubu çocuklara camilerde eğitim verilmesi ve seslerinin camilerde yankılanması, camilere ayrı bir renk kattığını ve çok önemli olduğunu vurguladı.

(MSA-Y)



16.08.2017 14:56:13 TSI

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