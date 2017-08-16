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Şehit Polis Memuru Nazif Kaplan dualarla anıldı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:55
Şehit Polis Memuru Nazif Kaplan dualarla anıldı
Şehit Polis Memuru Nazif Kaplan dualarla anıldı

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Diyarbakır'ın Çınar İlçesinde Bölge Trafik Denetleme Şube Amirliğine bölücü terör örgütü mensuplarının yaptıkları hain saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Nazif Kaplan, şehadetinin birinci yılında okunan mevlidi şerifle anıldı.
Şehit Polis Memuru Nazif Kaplan'ın Kahta İlçesinde düzenlenen mevlit programına, şehidin ailesi başta olmak üzere, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, ilçe yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İkindi namazının ardından başlayan mevlit programında, Kahta Müftülüğü görevlileri tarafından Kura'n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler söyledi. Vatan uğruna canlarını feda eden Polis Memuru Nazif Kaplan ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi.
Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından şehidin çocukları Emir ve Ali'yi kucağına alarak yakın ilgi gösteren Vali Nurullah Naci Kalkancı, şehidin eşine ve kardeşlerine başsağlığında bulunarak sabır diledi.
(CK-OE-Y)

16.08.2017 14:57:34 TSI
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