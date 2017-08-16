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Olimpik havuz yapımında yeni ihale süreci



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - İnşaat aşaması yüzde 40 seviyesinde iken bahar aylarında yüklenici firması tarafından yapımı durdurulan olimpik havuz inşaatında yeni süreç belli oldu. Haziran ayı içersinde mevcut yüklenici firmanın iş akdini fesih eden Gençlik Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün, Eylül ayı içersinde yeni bir ihale süreci başlatacağı belirtildi.

Şeker arazisine yaptırılan ve temeli 2016 yılında atılan 2 bin 500 koltuklu, çift tribünlü, 10 kulvarlı 50 metre uzunluğundaki, 2,5 metre derinliğindeki havuz için 1 yılda teslim edilme taahhüdü bulunuyordu. Nisan 2017 itibariyle sadece yüzde 40 seviyesine ulaşan ve kaba inşaatı bitiren müteahhit firma, o tarihten sonra çivi ile çakmadı. Yazışmaların ve yasal süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte firmanın ihalesi Haziran içerisinde fesih edilirken, yeni ihale sürecinin Eylül ayına alındığı açıklandı. Toplamda 21 milyonu bulan yatırım için geriye kalan işlerin tahmini rakamı ise 15 milyon TL civarında.

Yatırımlar bitince spor komleksine dönecek

Malatya'ya yapılan yeni statta olduğu gibi tamamlama ihalesine çıkacağı belirtilen bakanlığın bu kez yeni havuzu bitirme, yeni salon ve gençlik spor il müdürlüğü hizmet binası alanlarının çevre düzenleme işlerini de projeye dahil ettiği ifade edildi. Yaklaşık 2 milyon TL'ye çevre düzenleme işi, 13 milyona da havuzu tamamlama işi için ön gören uzmanlar tüm bu çalışmaların ancak 2018 yılı sonunda tamamlanacağını düşünüyor. Şeker arazisine yapılan spor yatırımlarının tamamlanması ile Malatya spor camiası, 4 bin kişilik bir spor salonuna, 2 bin 500 kişilik bir tam olimpik yüzme havuzuna, gençlik spor il müdürlüğü yeni hizmet binasına, 2 tenis kortuna, 3 yavru spor salonuna, tam donanımlı gençlik merkezine ve bir adet tırmanış duvarına sahip olacak.

(MT-OE-Y)



16.08.2017 14:58:04 TSI

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