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Konya'nın en büyük ve modern kurban pazarı Selçuklu'da yapılıyor



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, 400 ayrı satış noktası ve bin 500 araçlık otoparkı ile Konya'nın en büyük kurban pazarını yapıyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılacak yeni kurban pazarında incelemelerde bulundu. Kurban satış alanının alım ve satım yapacak tüm vatandaşların ihtiyacına cevap verecek donanıma sahip olduğunu ifade eden Başkan Altay, "202 bin m alanda Konya'nın en büyük kurban pazarını kazandırıyoruz" dedi.

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan yeni kurban satış yerinde çalışmaların çok yoğun bir tempoda sürdüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Kurban pazarımız Kayacık Mahallesi'nde, Ankara Yolu ile Aliya İzzetbegoviç Caddesi arasında hem Ankara Yolu'ndan hem de Aliya İzzetbegoviç Caddesi'nden giriş-çıkışların olduğu bir alanda yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurban satış alanı olmak üzere Selçuklu Belediyesi'ne tahsis edilen bu alanda ekiplerimiz tarafından olağanüstü bir gayret gösterilerek düzenleme çalışması yapılıyor" diye konuştu.



"Vatandaşların konforu düşünüldü"

Kurban satış alanıyla ilgili bilgiler veren Başkan Altay," 202 bin m'lik alanda büyük ve küçükbaş hayvanlar için toplam 400 ayrı satış noktası ve ayrıca bin 500 araçlık otopark oluşturuyoruz. Altyapı ile ilgili tüm eksiklikleri gidermek için çok yoğun bir çaba sarf edildi. Hem gelen satıcıların konforu hem de kurban almak için gelen vatandaşlarımız için tüm detaylar düşünüldü. Tuvaletler, mescit alanları, hatta kurban satıcılarımız için sıcak sulu duşlarımız oluşturuldu. Bayram namazını kılmak için büyük bir mescit alanının yer aldığı alanda 24 saat güvenlik kamera sistemi ve akşam aydınlatması bulunacak. Ayrıca satışı yapılacak hayvanlar veteriner kontrolünde alana alınacak" şeklinde konuştu.



"Konya'ya yakışan bir kurban alanı oldu"

Selçuklu Belediyesi kurban satış alanının bayram öncesi ve bayram boyunca oluşacak yoğunluğa cevap verecek şekilde hazırlandığını ifade eden Başkan Altay, "Aslında kurban satış alanı konusu Konya'nın uzun süredir yaşadığı bir problem. Kurban satışı için çok büyük bir alana ihtiyaç var. Giriş çıkışların rahat olduğu bir mekan lazım ve kurban sonrasında burada oluşacak kokunun etrafa zarar vermemesi gerekiyor. Belki biraz merkezden uzak alanlar oluşturuluyor ama bunun iki nedeni var. Birincisi bu kadar büyük bir alanı merkezde bulma imkanımız maalesef yok. İkincisi kurban sırasında ve sonrasında oluşan ve çevreye

verilen rahatsızlığı da giderme imkanı mümkün değil. Onun için Kayacık Mahallesinde en yakın bulabildiğimiz yerde böyle bir pazar alanı inşa ettik. Önceki kurban satış alanlarında bazı fiziki problem ve tahsis işlemlerinden dolayı kalıcı bir yatırım yapılamamıştı. Ama şuanda yollarının soğuk asfalt yapılması, otoparklarının soğuk asfalt yapılması tüm satış alanlarının beton hatıllarla çevrilmesi ve güvenlik tedbirlerinin alınması bu mekanın fiziki olarak eksiklerini tamamlamış oldu. Toplam 202 bin m'lik alanda Konya'nın en büyük kurban satış alanı Selçuklu'ya kazandırılmış oldu. Biz gerekli tüm hazırlıkları yaptık. Gelen vatandaşlarımızın da kurallara uymasını rica ediyoruz. İnşallah Konya'ya ve Selçuklu'ya yakışır bir kurban satış alanı oldu" ifadelerini kullandı.



5 milyon 780 bin TL'lik yatırım

Kurban satış alanlarının dışarıdan gelen satıcılara verilmeye başlandığını söyleyen Başkan Altay, "21 Ağustos itibariyle burada vatandaşlarımız kurbanlık bakmaya gelebilirler. Çok büyük bir alanda çok yoğun bir çalışma oldu. Kurban alanın da satanın da memnun olduğu bir alan oluşturmaya gayret ettik. Belediye olarak kurban satış alanımıza 5 milyon 780 bin TL harcadık. Konya'mıza kalıcı bir eser kazandırdık. Bu tesis Konya'mıza uzun süre hizmet edecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin hayırlı bir Kurban geçirmesini temenni ediyorum" dedi.

(AH-Y)



16.08.2017 14:58:39 TSI

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