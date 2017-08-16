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Tarım ve Hayvancılık fuarı açıldı



(Fotoğraflı)



Abdurrahman Dulkadir

KIRŞEHİR (İHA) - Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) organizasyonunda Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nın üçüncüsü gerçekleştirildi.

60 firmanın katıldığı fuar organizasyonuyla ilgili bilgi veren Vali Necati Şentürk, "Atalarımız ticareti iyi biliyorlar. Dünyada ilk kez kalite standartını bu topraklarda Ahiler yapmışlardır. Bu topraklar bereketli topraklardır. Cenab-ı Allah bu bozkıra farklı bir kabiliyet yüklemiş. Hayvancılık için en iyi iklim. En iyi klima Kırşehir kliması. Ne soğuk ne sıcak. Yazı da güzel kışı da güzel. Niçin ette marka olduk. Çünkü üreticilerimiz bilinçli. Üreticilerimiz hormon kullanmıyor. İklim son derece musait. Seracılıkta eğer yeteri kadar jeotermal kaynak bulursak Kırşehir gelecekte Türkiye'de seracılık bölgesi olur" diye konuştu.



Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise, "Her geçen yıl büyüklüğünü daha da işlevsel hale geldiğini görmekten son derece mutluyuz. Bu fuar Kırşehir'in ticaretine önemli bir katkı sağladığını düşünüyorum. Fuar sebebiyle firmalar bira da indirimler yapıyor. Böyle bir avantajı da burada çiftçimizi de buluşturmuş oluyoruz. İnavasyon merkezinin biran önce başlanıp bitmesi daha büyük organizasyonlara Kırşehir'in ev sahipliği yapması son derece önemli" dedi.



Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selahattin Ekicioğlu da fuarların üreticiyle tüketiciyi buluşturan önemli organizasyonlar olduğuna işaret etti.



Yapılan konuşmaların ardından fuar alanı protokol ve çiftçiler tarafından gezildi.



(AD-EÖ-SK)



16.08.2017 15:05:41 TSI

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