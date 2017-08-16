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Ordu MHP'de istifa

- Ordu'da ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na verilen Onur Şahin partisinden istifa etti

- Disiplin Kurulu'na verilen diğer isim Rıdvan Yalçın'ın da istifa etmesi bekleniyor

- MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz:

- "Zaten yoktular, yine yoklar"



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA)  Ordu'da, MHP Ordu İl Başkanlığı tarafından Meral Akşener'e destek verdikleri gerekçesiyle 23. Dönem MHP Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın ile birlikte ihraç istemiyle parti disiplin kuruluna verilen, 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Altınordu Belediye başkan adayı, 1 Kasım Genel Seçimlerinde ise MHP Ordu 1. sıra adayı olan Onur Şahin partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Meral Akşener'e destek verdikleri gerekçesiyle 2016 yılı Kasım ayında MHP Ordu İl Başkanlığının başvurusu üzerine Rıdvan Yalçın ve Onur Şahin İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bu sırada parti içi sorunlar sebebiyle Disiplin Kurulu'ndan bazı üyeler istifa edince kurul çalışamaz duruma düştü. Disiplin Kurulu, yaşanan bu sıkıntılar sebebiyle Onur Şahin ve Rıdvan Yalçın hakkında kesin karar veremedi. Geçen hafta MHP Altınordu İlçe Başkanlığına Erol Bayram'ın atanmasının ardından Disiplin Kurulu oluşturuldu.



Onur Şahin'den açıklama

Meral Akşener'in parti kurma çalışmaları hızla devam ederken bir istifa haberi geldi. 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Altınordu Belediye başkan adayı, 1 Kasım Genel Seçimlerinde ise MHP Ordu 1. sıra adayı olan Onur Şahin partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasını sosyal medyadan duyuran Şahin, "Mensubu olmaktan her zaman büyük onur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nin parti üyeliğinden 16 Ağustos itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım" dedi.



Yalçın, 'yeni parti' diyor

Öte yandan, ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen diğer isim 23. Dönem MHP Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın da sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, "Yeni parti. Beslendiği kaynaklar eski olacak. İlham aldığı şahsiyetler eski, ibret aldığı vakalar eski ama parti yeni olacak. Sahiden yeni olacak. Hırsımız eski, hıncımız, inancınız eski ama partimiz yeni olacak. Hayallerimiz eski, rüyalarımız, dualarımız eski ama partimiz yeni olacak. Anlayacağınız yeni parti, sadece bir parti olmayacak" ifadelerini kullandı.



MHP: "İstifası iyi oldu"

MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, Onur Şahin'in istifasını değerlendirerek, "İyi olmuş" dedi. Yılmaz, "Parti binasının yerini bilmeyen, parti çalışmalarına katılmayan, seçim dönemlerinde bürosundan çıkmayan, kendi köyündeki 200 oydan ancak 21'ini alan, teşkilatları tanımayan, 56 bin olan oyu 41 bine düşüren, partideki insanları beğenmeyen, her fırsatta ülkücülüğün adını kullanan ve sadece sosyal medyadan isim yapan kişinin partiden istifa etmesi çokta önemli değildir. Genel başkanımız ona güvenip 1 Kasım seçimlerinde 1. sıraya koyarken iyiydi de şimdi mi kötü oldu. Zaten yoktu, yine yok" diye konuştu.

Yılmaz, Rıdvan Yalçın'ı da değerlendirerek, "Gerek 7 Haziran gerekse 1 Kasım seçimlerinde MHP'ye çalışmayan, başarısız olsun diye oy vermeyen, kendi mahallesinde dahi MHP'ye 2 oy çıkan, genel başkana hakaret içerikli yazılar paylaşan, genel başkanına 'zat' diye hitap eden, MHP'yi bölmeye çalışan Meral Akşener için 'Meral abla' diyen ve 'Eğer Meral ablamı ihraç edecekseniz beni de ihraç edin' diye yazılar paylaşan birinin MHP saflarında olmaması lazım. Çok kısa sürede Disiplin Kurulu kendileri hakkında karar verecektir" açıklamasını yaptı.

(MAK-SLH-SÜ-Y)



16.08.2017 15:08:12 TSI

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