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Kolunu makineye kaptıran işçi yaralandı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleşen iş kazasında 1 işçi yaralandı.

Elde edilen bilgiye göre Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde de bir mobilya fabrikasında çalışırken kolunu makineye kaptıran H.T.(30) yaralandı. Yaralanan H.T., özel ambulans ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek burada tedavi altına alındı.

Yetkililer olayla ilgili olarak incelemenin başlatıldığını bildirdi.

(AÖ-Y)



16.08.2017 15:09:08 TSI

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