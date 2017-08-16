ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şen: "Bu kurbanda et fiyatlarında bir düşüş olmayacak"

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:09
Şen: "Bu kurbanda et fiyatlarında bir düşüş olmayacak"
Şen: "Bu kurbanda et fiyatlarında bir düşüş olmayacak"

(Fotoğraflı)

Şahin Binici
SAMSUN (İHA) - Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, bu kurbanda et fiyatlarında bir düşüşün olmayacağını söyledi.
Kurban Bayramı öncesinde, vatandaşların kasaplardaki et fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini merak ettiğini belirten Ömür Şen, "Bu yıl fiyatlar vatandaşlarımızın istediği gibi olmayacak. Her yıl kurbandan önce kasaplardaki et fiyatları düşüşe geçiyordu. Ancak bu kurbanda fiyatlarda bir düşüş olmayacak. Türkiye'ye bu yıl pek fazla ithal hayvan gelmedi. Bunların gelmemesi aslında bize olumlu yansıdı. En azından et fiyatlarında büyük bir artış yaşanmadı. Bugün etin kilo fiyatı 50-55 TL civarında seyredecekti belki ancak dışarıdan hayvan gelmediğinden fiyatlar makul düzeyde seyrediyor. Tabii et fiyatlarının düşmeyeceği gibi bu fiyatlarda artış da beklemiyoruz. Bugün kıymanın kilosu 40 liradan kuşbaşı ise kilosu 45 liradan satılıyor. Bu da oldukça normal. Eğer bu sene ithal hayvan gelmediği takdirde kıymanın kilosu 37 liraya kadar düşebilir. Bayrama kadar fiyatlarda ne bir düşüş ne de bir artış yaşanmayacak ancak dediğimiz gibi ithal olmazsa bayramdan sonra fiyatlar biraz da olsa düşecektir" dedi.
(SAM-SLH-Y)

16.08.2017 15:11:42 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yeni OMÜ'lülere karşılama
YEREL

YENİ OMÜ'LÜLERE KARŞILAMA
Hayvan haklarında Samsun örnek şehir gösterilecek
YEREL

HAYVAN HAKLARINDA SAMSUN ÖRNEK ŞEHİR GÖSTERİLECEK
Demircioğlu: &quot;Tek hedefimiz Samsun'un alt yapı sorununu çözmek&quot;
YEREL

DEMİRCİOĞLU: "TEK HEDEFİMİZ SAMSUN'UN ALT YAPI SORUNUNU ÇÖZMEK"
MMO'dan iş kazısı açıklaması
YEREL

MMO'DAN İŞ KAZISI AÇIKLAMASI
19 Mayıs'a 50 milyonluk fındık entegre tesisi yatırımı
YEREL

19 MAYIS'A 50 MİLYONLUK FINDIK ENTEGRE TESİSİ YATIRIMI
Tok: &quot;Samsun sağlık turizminin başkenti olacak&quot;
YEREL

TOK: "SAMSUN SAĞLIK TURİZMİNİN BAŞKENTİ OLACAK"
Olimpiyat komitesinden 'Saklı Cennet' gezisi
YEREL

OLİMPİYAT KOMİTESİNDEN 'SAKLI CENNET' GEZİSİ
Kavak'a MOBESE kuruluyor
YEREL

KAVAK'A MOBESE KURULUYOR
Başkan Taşçı: &quot;Bakan Demircan bizim şansımız&quot;
YEREL

BAŞKAN TAŞÇI: "BAKAN DEMİRCAN BİZİM ŞANSIMIZ"
Çobanlı Köy Konağı açılışa gün sayıyor
YEREL

ÇOBANLI KÖY KONAĞI AÇILIŞA GÜN SAYIYOR
Samsun'da atıklar toplanarak ekonomiye kazandırılıyor
YEREL

SAMSUN'DA ATIKLAR TOPLANARAK EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR
Samsun'da &quot;Girişimciler için TRIZ&quot; Projesi
YEREL

SAMSUN'DA "GİRİŞİMCİLER İÇİN TRIZ" PROJESİ
YEDAŞ'ın projesi Amerika'da beğenildi
YEREL

YEDAŞ'IN PROJESİ AMERİKA'DA BEĞENİLDİ