Şen: "Bu kurbanda et fiyatlarında bir düşüş olmayacak"

SAMSUN (İHA) - Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, bu kurbanda et fiyatlarında bir düşüşün olmayacağını söyledi.

Kurban Bayramı öncesinde, vatandaşların kasaplardaki et fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini merak ettiğini belirten Ömür Şen, "Bu yıl fiyatlar vatandaşlarımızın istediği gibi olmayacak. Her yıl kurbandan önce kasaplardaki et fiyatları düşüşe geçiyordu. Ancak bu kurbanda fiyatlarda bir düşüş olmayacak. Türkiye'ye bu yıl pek fazla ithal hayvan gelmedi. Bunların gelmemesi aslında bize olumlu yansıdı. En azından et fiyatlarında büyük bir artış yaşanmadı. Bugün etin kilo fiyatı 50-55 TL civarında seyredecekti belki ancak dışarıdan hayvan gelmediğinden fiyatlar makul düzeyde seyrediyor. Tabii et fiyatlarının düşmeyeceği gibi bu fiyatlarda artış da beklemiyoruz. Bugün kıymanın kilosu 40 liradan kuşbaşı ise kilosu 45 liradan satılıyor. Bu da oldukça normal. Eğer bu sene ithal hayvan gelmediği takdirde kıymanın kilosu 37 liraya kadar düşebilir. Bayrama kadar fiyatlarda ne bir düşüş ne de bir artış yaşanmayacak ancak dediğimiz gibi ithal olmazsa bayramdan sonra fiyatlar biraz da olsa düşecektir" dedi.

16.08.2017 15:11:42 TSI

