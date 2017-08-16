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Erzurum yağmurla serinledi



(Fotoğraflı)



Ahmet Akbuğa

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlarsa zor anlar yaşadı.

Erzurum'da öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Uzun zamandan beri etkisini hissettiren sıcak havalar yerini sağanak yağışa bıraktı. Aniden bastıran ve yaklaşık 15 dakika devam eden yağmur nedeniyle saçak altına sığınan ve poşetlere sarılarak yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Öte yandan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgardan dikkatli olunmasını duyurdu.



"Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı"

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Kars ve Ardahan'da yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

(AA-AA-Y)



16.08.2017 15:14:10 TSI

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