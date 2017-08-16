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Bayburt Üniversitesinde kayıt heyecanı



(Fotoğraflı)



BAYBURT (İHA) - Bayburt Üniversitesinin fakülte ve yüksek okullarında 2017-2018 eğitim öğretim yılı kayıtları başladı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun yüz yüze kayıt yaptırmaya gelen öğrencileri tebrik ederek, kampüs içerisinde bir süre sohbet etti, 2017-2018 eğitim öğretim yılında kendilerine başarılar diledi.

Merkezi yerleştirme sonuçları ve Özel Yetenek Sınavları sonuçlarına bağlı olarak, üniversite bünyesinde yürütülen programlarda öğrenim görmeye hak kazanan öğrenci adaylarının kayıtları başladı.

Öğrenciler kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden 11-16 Ağustos tarihleri arasında yaptırabilecekler. Sistem üzerinden kayıt yaptıramayan veya yüz yüze kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ise 14-18 Ağustos tarihleri arasında üniversitenin Öğrenci Daire Başkanlığına gelerek işlemlerini yaptırabilecekler.

(YY-AT-Y)



16.08.2017 15:15:53 TSI

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